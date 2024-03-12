CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ilk gününde, CHP Bornova İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük İftar programı'na katılarak halka seslendi. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Filistin'e yönelik mesajlar veren Özel, diğer siyasi partilerden gelen katılımcılara hoş geldiniz dedi.

Özgür Özel'in İftar Programındaki Konuşması

Özgür Özel, program öncesinde 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla düzenlenen Deprem Anıtı ziyaretini gerçekleştirdi. Ardından Bornova'da düzenlenen iftar programına katılarak halka hitap etti. Konuşmasında, "Siz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmekle hangi siyasi partiden geliyor olursanız olun baba evine geliyorsunuz. Hoş geldiniz deriz. Kapıyı açık tutarız. Yeriniz evin baş köşesidir." dedi.

Özel'in İzmir Programı

Özgür Özel, İzmir programına İzmir Ticaret Odası'ndaki 'İş Dünyası Buluşması' ile başladı. Ardından Bayraklı İlçesi'nde düzenlenen mini mitinge katılarak halkla buluştu. Bornova'daki iftar programıyla İzmir'deki ilk gün programını tamamladı. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Özkan Tice, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve birçok parti yetkilisi katıldı.

Özgür Özel, Bornova İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programında Bornovalılarla seslendi.

Konuşmasında Filistin meselesine değinen Özel, “Şunu bilelim ki bu iktidar geldiğinde, 1 buçuk asgari ücret olan emekli maaşı orada kalsaydı 26 bin liraydı. Bugün 0.6. Bunun AK Partilisi yok, CHP'lisi yok. 10 bin lira maaş aldıktan sonra hangi partiden olduğunun, ne yaptığının, ne ettiğinin hiçbir önemi yok. Derin bir yoksulluk var, açlık var, doğalgaz parasını ödeyememek var, pazara çıkamamak var, kasabın önünden geçememek, mandıraya gidememek var. Filistin sorunu hakkında ifadelerde bulundum. Zira Filistin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele değildir. Yeni sahiplenilen bir mesele değildir. Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la Filistin Kurtuluş Örgütü lideriyle ortaya koyduğu dayanışma, Başbakanlık döneminde gösterdiği dayanışma ve parti lideri olarak gösterdiği dayanışma hepimizin hafızalarındadır. Ayrıca Filistin topraklarında deniz gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesi vardır. Filistin'in kurtuluşu için verdikleri emek vardır. Canlarını hiçe saymaları vardır. Filistin bizim için yeni bir mesele değildir. Filistin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesidir. Türk solunun meselesidir. Ama bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir gece Hamas suçsuz İsraililere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için Efendim Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı diyor. Kim yaparsa yapsın, suçsuz insanlara gece yarası saldırmak terör saldırısıdır. Hamas'ın yaptığı terör eylemidir, İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür. Soy kuruma varan işlerdir, ikisini de kınıyorum." dedi.

MAHMUT ABBAS İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI

Mahmut Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde programında bir değişiklik olmazsa ziyaret edeceğini aktaran Özel, “Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim. Filistin meselesi, Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin Devleti’nin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkenti olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TEMİZ SİYASET DİLİNE DEVAM!

Temiz siyaset diline devam edeceklerini kaydeden Özel, "Şimdi dün yaptığım bir çağrıyı yenilemek isterim. Dünyada barış isterken Türkiye'de de siyasetin diline centilmenliğin hakim olması. Sayın Erdoğan'ın, sayın Devlet Bahçeli'nin zaman zaman bütün üyelerimizi hatta bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri Dolayısıyla İzmirlileri, Bornovalıları üzen, rencide eden, kadınlarımıza hakaret eden, olmadık ifadeler kullanan o dilin bu Ramazan münasebetiyle terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz temiz siyaset diline devam edeceğiz. Kimse istiyor diye onlarla kavga etmeyeceğiz. Bir seçim kazanmak uğruna kavga edip kutuplaşma iklimini beslemeyeceğiz. İktidarla kavgamız elbette olacak. Ancak bu kavga kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklilerin hakları için, emekçilerin hakları için, gençlerin hakları için olacak." dedi.

YERİNİZ EVİN BAŞ KÖŞESİDİR

Özel, "Hep birlikte büyük bir hak mücadelesini sürdüreceğiz. Biraz önce Ömer Başkanım ifade etti. Ben Bornova'ya on yaşında yatılı okumaya geldim. Bornova'da ortaokulu liseyi okudum. Bornova benim hayatıma dokundu. Bugünkü Özgür Özel bugüne geldiyse Bornova sayesinde geldi. Özgür Özel doğduğu memleket Manisa'dır. Büyüdüğü memleket Bornova'dır. Karnını devlet ekmeğiyle doyurduğu memleket Bornova'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı devlet parasız yatılı bursuyla birimiş birisidir. Özgür Özel'den çok, hiç kimse bu devletin, bu milletin, bu ülkenin çıkarlarını savunamaz. Bundan herkes emin olsun. Ömer Başkanım ifade ettii. Dedi ki; Memleket Partisi'nden, AK Parti'den, Zafer Partisi'nden, diğer partilerden çok sayıda katılmak isteyen arkadaş var. Rozet takmak isterler. Ancak bu bir iftar programı. O yüzden Filistin konuşmak, barış konuşmak önemlidir. Burada rozet töreni tam bir siyasi faaliyete girer o doğru değildir ama şu anekdotla size olan hislerimi ifade edeyim. Siz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmekle hangi siyasi partiden geliyor olursanız olun baba evine geliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin doğduğu baba evidir. Herkes baba evine doğar. Kimi daha büyüğüne arar gider, kimi daha küçüğüne razı olur. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa bir gün dara düşersem baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bizim il başkanı, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz o baca tütsün diye baba odağına odun taşıyanlardır. Orada çorbayı karıştıranlardır. Ancak baba evine dönüp gelmek isteyen, ister AK Parti'li ister MHP'li kim olursa olsun gelenin önünde durmayız. Hoş geldiniz deriz. Kapıyı açık tutarız. Yeriniz evin baş köşesidir. Çünkü bu ev sizin de babanızın da dedenizin de evidir. Baba evinin tapusu kimse de değildir. Ne Özgür Özel de vardır. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Ne İsmet'in önü de vardı. Ne İsmet'in önü de vardı. Ne de Karaoğlan Ecevit'te. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bilelim ki bu iktidar geldiğinde bir buçuk asgari ücret olan emekli maaşı orada kalsaydı yirmi altı bin liraydı. Hiç iyileşmese bir buçuk asgari ücrette kalsa. Bugün sıfır nokta altı. Bunun AK Partilisi yok, CHP'lisi yok. On bin lira maaş aldıktan sonra hangi partiden olduğunun ne yaptığının ne ettiğinin hiçbir önemi yok. Derin bir yoksulluk var, açlık var, doğalgaz parasını ödeyememek var, pazara çıkamamak var, kasabın önünden geçememek, mandıraya gidememek var. O yüzden gün birlik beraberlik günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizim evimiz değil baba evi derken İzmir'deki yaşayan vatandaşın yüzde doksan beşinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiğini saydığını ona minnet duyduğunu biliyorum. Bunun için artık ona husumet duyanların ve sizi bu hale koyanların değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden bir tanesidir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını size açıyoruz. Sizi böyle bir partiye davet ediyoruz."

ÖĞRENCİLERE YURT SÖZÜ

Yoğun yağmurda Özgür Özel’in konuşmasını dinleyen yurttaşlar hep birlikte oruç açtı. Yurttaşlara seslenen Dr. Cemil Tugay, “Birlikte dua ettik, dualarımız kabul birlik beraberliğimiz daim olsun. Kararlıyız Bornovalılar, 31 Mart’tan sonra emeklilerimizin yanında olacağız. Onlara kira yardımı yapacağız. Otogarımızı yenileyeceğiz, öğrencilerimiz için yurtlar yapacağız. EVKA 3 öğrenci yurdunu en kısa zamanda açacağız, daha fazla burs vereceğiz. Bornova Vergi Dairesi arkasında yer altı otoparkı yapacak ve üstünü yeşil alan olarak düzenleyeceğiz. Gençler için Bornova girişimcilik merkezi yapacağız, anne kart ile 0-4 yaş arası çocukları olan anneler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak” dedi.

“AKTARMA MERKEZLERİNİ YAŞAM ALANI OLARAK TASARLAYACAĞIZ”

Göreve gelir gelmez su faturasında indirime gideceklerini vurgulayan Başkan Tugay,

“ Bu indirimi etap etap ilerleteceğiz ve 2 sene içerisinde büyük şehirler arasında en uygun suyu İzmirliler kullanacak. Aktarma merkezlerini yaşam alanları olarak düzenleyeceğiz ve buna benzer pek çok iş yapacağız. Bunu neden yapacağız; sizleri sevdiğimiz için. Milletimize saygımız büyük olduğu için. İzmir’e sahip çıkacağımız için. İzmir ile bir aile olacağımız için. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini en güçlü şekilde göstereceğimiz için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinde insanlarımızın refahını yükseltirken, ülkemizin onurunu en yükseğe çıkarmak için. Ramazan ayı münasebetiyle tüm yurttaşlarımızın oruçlarının, dualarının kabulünü diliyorum. Nice güzel günlerde, bayramlarda birlikte olmayı diliyorum” diye konuştu.