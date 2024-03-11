Bu sefer İzmir'in evladı fark yaratacak gibi duruyor.

Erdoğan, Başbakanı denedi olmadı,

"Egeli" dedi Bakan Nihat Zeybekçi'yi denedi olmadı.

İzmir'i bu sefer farklı anlattıkları belli lider Erdoğan'a,

İzmirli, "İzmir'in evladına daha sıcak bakar" demişler ve ikna etmişler belli ki.

Dünkü miting alanına bakıpta kimse karar vermemeli.

CHP seçmeni ve tabanının bazı kısmı küskün partisine,

Ben kiminle konuşsam sandığa gitmeyeceğini söylüyor.

AK Parti tabanı liderine ve davasına sahip bir teşkilat, ne olursa olsun AK Parti ve MHP tabanı ve seçmeni sandığa gidecektir,

Bu da demek oluyor ki yüzde 35 oy potansiyeli demektir.

Geri kalan yüzde 10 Hamza Dağ ve ilçe başkan adaylarının çalışmalarına ve ikna kabiliyetlerine bağlı gibi gözüküyor.

3 büyük ilçe Buca, Karabağlar ve Konak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna oturacak adayı belirleyecek.

Asıl bu İlçelerde belirleyici İYİ Parti olacak,

İYİ Parti İzmir'de ve ilçelerde meclisleri zorlayarak CHP'ye kan kaybettirme çabasında gözüküyor, buda AK Parti'ye avantaj sağlayacaktır.

Önümüzde kısa gibi gözüken daha çok zaman var,

Dünkü Erdoğan mitinginde konuşma yaptığı başlıklara iyi baklmalı,

"İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı"

"CHP döneminde İzmir'de yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar"

"CHP'de eline sabah mikrafonu eline ilk alan Genel Başkan Özgür Özel'i dövmeye başlıyor ve rol çalıyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor"

İzmirli seçmenin bam teline dokundu Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Bana göre tek eksik bu mütüngi son haftaya saklamalıydı AK Parti,

Bu mitinge CHP'den salvolar gelmeye başlayacaktır.

CHP örgütü bu konuda çok başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yani dünün özeti Cumhurbaşkanı tabanını elinde tutuyor, ve mesajı da verdi kürsüden zaten.

"Cumhur İttifakı olarak Hamza Dağ'ın "Dağ gibi" arkasındayız"

Hamza Dağ liderliğinde İzmir'de neler olacağını göreceğiz.