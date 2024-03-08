İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü düzenlediği etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir, kentin dört bir yanında hizmet veren Dayanışma Noktaları’ndan yararlanan kadınlar için de program düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde buluşan kadınlar kısa film izledi, kadın mücadelesi ve toplumda kadının yeri konularında uzmanlarla sohbet etti, hukuki haklarına ilişkin bilgilendirildi.

Etkinliğin başlangıcında bir konuşma yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, “İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olabilmek, hiç kimseyi arkada bırakmamak, ortak refahı hakça paylaşmak için çalışan Dayanışma Noktalarımızın bunu başardığını görmek çok güzel. Buluşmamıza katıldığınız için minnettarım. Hayata kattıklarınız için sizin aracılığınızla tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.