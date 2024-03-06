Kültür ve sanat çalışmalarıyla dikkat çeken Dikili Belediyesi, 'Ben Türkan Saylan' isimli tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturacak. Organizatörlüğünü Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun üstlendiği oyun, Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde, usta oyuncu Şenay Gürler'in performansıyla, 7 Mart Perşembe günü saat 20.00'de sahneye taşınacak.

Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm vatandaşlara tiyatroya katılmaları için davette bulunulurken Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği tiyatro oyununda; fedakarlığın, aydınlığın, çağdaşlığın, cumhuriyet ilkelerine bağlılığın en önemli isimlerinden biri olan Türkan Saylan'ın hayatı ele alınacak.