DİSK Genel İş İzmir 1 ve 3 No'lu şubelerinde örgütlü İZELMAN işçileri, Ramazan İkramiyeleri ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi öncesi önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal rest çekti. İkramiyelerin ödenmemesi durumunda 12 Mart günü ESHOT'un kontak kapatacağı belirtildi.

İZELMAN İşçilerinden Rest Çekme Kararı

DİSK Genel İş İzmir 1 ve 3 No'lu şubelerinde örgütlü olan İZELMAN işçileri, Ramazan İkramiyeleri konusunda yaşanan mağduriyetleri gündeme getirerek rest çekme kararı aldı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçilerin haklı talepleri için mücadele etme kararlılığını vurguladı.

ESHOT'un Kontak Kapatma Tehdidi

İş bırakma eylemi öncesinde yapılan basın açıklamasında, İZELMAN işçileri tarafından yapılan rest çekme kararının ardından ESHOT'un 12 Mart'ta kontak kapatacağı belirtildi. Bu durum, işçilerin taleplerine dikkat çekmek ve haklarını savunmak adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.

İş Bırakma Eylemi Öncesi Durum

İşçilerin Ramazan İkramiyeleri konusundaki talepleri, uzun süredir karşılanmamış olması nedeniyle artan bir gerginlikle karşı karşıya bırakmıştır. İş bırakma eylemi öncesi rest çekme kararı, sendikal örgütlenmenin gücünü bir kez daha gösteriyor.

DİSK Genel-İş ve Ege Bölge Temsilcisinin Rest Çekmesi

DİSK Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçilerin haklı mücadelesine destek vermek amacıyla rest çekme kararı almışlardır. Bu karar, sendika ile işçiler arasındaki dayanışmanın güçlü bir ifadesidir.

BÜROKRASİ İLE GÖRÜŞMELER TIKANDI

Bürokrasi ile görüşmelerin sonlandırıldığını aktaran 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, "Biz en az 3 haftadır görüşmeler yapıyoruz. Bize söylenilen ikramiyelerin sıkıntı olmadığını gıda kartlarıyla ilgili eksikler olduğu söylendi. Bugün gittiğimizde ikramiyelerde de sıkıntı olduğunu öğrendik. Biz ramazan öncesi gıda paralarını personellerimiz alsınlar istedik. Biz de bürokrasi ile görüşmeleri sonlandırdık" diye konuştu.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

DİSK Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise açıklamasında, "Bu süreç TİS'in öncesinde başladı. İkramiyeler ve sosyal haklarımız için İzBB'ye bağlı 4 şubede 2 yıldır aksilik yaşıyor. Her gittiğimizde ayrı bir bahane anlatıyorlar. Daha önce de Tunç Başkanla ve bürokratlarla görüşmelerde ikramiyelerin sıkıntı olmadığını söylediler. Biz gıda kartlarıyla uğraşırken maaşlara bir gün kala ikramiyelerin de olmadığını söylediler. Bize ikramiyeler de yok denmesi bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerine yer verdi.

"BİR SABAH OTOBÜSSÜZ UYANACAKLAR"

ESHOT'un kontak kapatacağını duyuran Topal, " DİSK ile dalga geçilir gibi bir karşılık aldık. Çok sabrettik ve siyasi bir kargaşaya alet olmayalım istedik. Her defasında önümüze pişirerek koydular. Ben 1 aydan fazla zamandır siyasilerin ziyaretlerinde ilk konuşulan şey 'emek yüce değerdir, alın teri yere düşmeden parası verilmelidir'. Lafa gelince ne güzel, iş icraate gelince emek en yüce değerini kaybediyor. 18 bin kişinin olduğu yerde biz bir bahane üretmeyip sabah işimize gidiyoruz. Biz yağmur yağdı, pandemi çıktı gibi bahane uydurmadık. Ne zaman olsa koşarak gittik. Ancak sıra alın terine gelince o koca laflar oluyor. Ramazan ayında insanlar evlerine ekmek götürecek. Her defasında siyasi çatışmaların içine çekilmek hoş değil. Kimse buradan x partisinin ekmeğine yağ sürüyoruz gibi düşünmesin. Biz siyasi anlayışımıza da sahip çıkarız. Biz çalışıyoruz ve sabahın 4'ünde sokaklara çıkıyoruz. Biz emeğimizin karşılığının gününde yatırılmasını istiyoruz. Defalarca uyarı eylemleri yaptık. 2 gün gecikince sokağa dökülmedik. Gelin işçilerin emeğini ödeyelim dedik ancak sıra ödemeye gelince kocaman laflar unutuluyor. İkramiyeler ve gıda kartları yatmadığı sürece Ramazan ayına girdiğimiz o günlerde sabah İzmirli vatandaşlarımız yaya gitmek zorunda kalacak. Otobüsleri durduracağız. Bu kesin karadır. Ben kimsenin ekmeğine yağ sürmüyorum. Sorumluluğunu anladığımız arkadaşların hakkını istiyorum. Kimse buradan başka bir şey çıkarmasın. Bu durum emeğimizle alakalı. Paramızı almadığımız sürece bir sabah otobüssüz uyanacaklar" ifadelerini kullandı.

11 MART'A KADAR SÜRE VERİLDİ!

DİSK Ege Bölge Tmesilcisi Memiş Sarı ise, "En son Ege Şehir planlamanın TİS töreninde kürsüden bir şey söylemiştim. Biz bir çok arkadaşımızın eylem talebini bastırdık. İzBB'de örgütlü 4 şube başkanımız burada ve biz artık aklımızla dalga geçilsin istemiyoruz. 30 bin lira maaşlarla yaslandığımız ikramiyeler ve gıda kartlarımızın ödenmemesi tercihin emekçiden yana değil başka yerlerde kullanıldığı görüldü. Artık tahammülümüz kalmadı. Biz neye nerde sahip çıkacağımızı biliyoruz. DİSK olarak haklarımız için bundan sonra hiçbir güç bizi geri bırakmayacak. Haklarımız için her gün alanlarda olacağız. Otobüsün durması gerekiyorsa duracak. Buradan tüm siyasi partilere ve başkanlara mesajımdır. İşçilerin alın teri düşmeden ücretleri ödemezseniz kapınızda aslanlar gibi mücadele vereceğiz. Bütün yöneticiler buna hazır olsun. 11 Mart'a kadar haber gelmezse, İzmirliler kusura bakmasın otobüssüz kalacak. Bunun sorumlusu da bu arkadaşlar değil. Yağmur, çamurda işçiler sokakta. Arkadaşlarımız bu kentin bütün pisliğini süpürüyor. İş emeğin karşılığına gelince para gelmiyor. 11 akşamında haber gelmezse 12 ya da 13 Mart'ta İzmir'de büyük bir grev bekliyor. Bu grev şanlı tarihe yazılacak bir grev olacak" dedi.