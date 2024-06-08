TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de yaşayan akademisyen Uğur Çit, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliğine dikkati çekmek amacıyla Munzur Çayı'nın ortasında keman çaldı.

Sarp dağların ve meşe ormanlarının arasında kurulu kentte, son yıllarda yapılan çalışmalarla turizm hareketlenmeye başladı.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte, Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi de en çok ilgi çeken yerlerin başında geliyor.

Yaklaşık 42 bin hektara sahip milli parkta, bozayı, kurt, vaşak, su samuru, yaban keçisi, baykuş, sincap ve kelebek gibi canlı türleri yaşıyor.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu milli parktaki güzelliklerin ülke ve dünya çapında tanınmasını sağlamak için bazı projeler hayata geçiriyor.

Motosiklet tutkusuyla da tanınan Tekbıyıkoğlu, ildeki Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Uğur Çit ile görüşerek milli parkta keman çalmasını istedi.

Akademisyen Çit de gerekli hazırlıklarının ardından Valilik koordinesinde milli parktaki Anafatma mevkisine geldi.

Burada rafting sporcularının desteğiyle bota bindirilen Çit, daha sonra milli parktan geçen Munzur Çayı'nın ortasındaki taşlık alana götürüldü.

- Rafting botuyla suyun ortasına götürüldü

Turkuaz renkteki suyun ortasında kemanıyla ezgiler çalan Çit, milli parkta gezinti yapan vatandaşların da ilgisini çekti.

Uğur Çit, AA muhabirine, çocukluktan beri müzikle ilgilendiğini söyledi.

Babası ve ağabeyinin de müzisyen olduğunu belirten Çit, "Müzikten başka bir seçimim olmadı ve iyi ki de olmamış. Bu zamana kadar hayatımın bütün okullarını müzikle devam ettirdim. Şu anda da Munzur Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaktayım." dedi.

Çit, Tunceli'nin mükemmel bir doğası olduğunu ve şehirde yaşam sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yöredeki güzellikleri avantaja çevirdiğini anlatan Çit, "Bir besteci için gerçekten bu doğa ve Munzur Çayı'nın sesi bir ödül. Bu güzellikler bestelerime ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çit, Valiliğin desteğiyle milli parkta keman çaldığını dile getirerek, "Sayın Valimizle tanışmamız vesilesiyle buralara kadar geldik. Beni bota bindirdiler ve suyun ortasına bıraktılar. Kenardan hayal gibi görünen şey Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun sayesinde gerçek oldu." diye konuştu.