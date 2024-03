İzmirli Sanatçı Özlem Kalmaz’ın Galeri A’daki sergisini gezdim. İzmir’in Sanat Elçisi Ayşegül Kurtel’in İzmir’e kazandırdığı bu sergiyi sona ermeden gezmenizi tavsiye ediyorum, Sergideki Şahmeran eseri, hayatımda gördüğüm en güzel en tatlı Şahmeran.

Serginin adı ‘’Doğayla Barışmak Onu Korumaktır.’’ Eserlere bakarken farklı bir sıcaklık hissediyorsunuz ve kendinize daha önce nerede görmüştüm? diye soruyorsunuz. Kumaşın ve yünün sıcak dokusunu renklerde de hissediyorsunuz. Sanatçı Kalmaz annesinin vefat yıldönümü olan 14 Mart'ta açılan sergisini annesine ithafen açmış.



Sanatçı geçtiğimiz 8 Mart’ta yaptığı ‘’Kadın, renk, birlik’’ temsili ile 40 metre uzunluğunda çok renkli geri dönüşüm kumaşlarıyla hayata geçirdiği eseri ile büyük dikkat çekti. Eser, Ege Giyim Sanayicileri Derneği koordinasyonunda Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği ve Uluslararası İzartist Derneği üyelerinin katılımıyla 8 Mart emekçi Kadınları anma gününde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kortej yürüyüşü ile taşındı. Özlem Kalmaz bu eserle ilgili şunları söyledi: ‘’ Bu çalışma 8 Mart Emekçi Kadınlar gününe atfen yapılmıştır. Renklerin birlikte kullanılması her anlamda pozitif çağrışımlar yapmaktadır. ‘’Renk bahçesi’’, ‘’çok kültürlülüğü’’, birlikte barış içinde olmak’’ gibi çoğaltılabilir Dolayısıyla kadınların birlikteliği ve bu mücadelenin sonunda varacağı en güzel yer birçok rengin bir arada olduğu noktadır. Bunun çok kültürlülüğü, birlikteliği, demokrasiyi en iyi anlatan görsel iletişim dili olduğu inancıyla gerçekleştirildi.’’

Özlem Kalmaz’dan söz etmek istiyorum. Bu sıra dışı yeteneğe sahip sanatçımız, 1980 yılında İzmir’de doğdu. 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra 3,5 yıl İngiltere’de yaşadı. Yüksek Lisansını 2018 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği programında tamamladı. Halen Yaşar Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Bölümünde Doktora öğrenimini tez aşamasında sürdürmektedir. Polonya, Wroclaw’daki Doctoral School of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design Üniversitesi’nde Erasmus değişim programı kapsamında doktora öğrencisi olarak eğitiminin 2022-2023 güz döneminde bulunmuş ve orada aynı programa katılan çeşitli ülkelerden sanatçılar ve kendisinin de dahil olduğu ‘‘Art Rendez-vous Sumsare’’ sergisinin küratörlüğü yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli uluslararası karma sergilere ve bienallere katılım sağlamıştır. 2021 Yılında 13. Floransa Bienali’nin düzenlemiş olduğu ‘‘International Open Call Competition’’ adlı yarışmada finalistlerden biri olmuştur. 2024 yılında düzenlenen İzmir Akdeniz Bienali’nde Sergileme Koordinatörü olarak görev almıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün Sergi Koordinatörlüğü biriminde Sorumlu Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Özlem Kalmaz, organik ve organik geri dönüşüm malzemeleriyle sanatsal çalışmalar yaparak, insanları organik beslenme, giyinme, üretim ve yaşama daha bağlı kılma vurgusu yapmak ve günümüzün en can alıcı sorunlarının başında gelen ekolojik yıkıma karşı duyarlılık yaratma temelinde tematik çalışmalar yapıyor.