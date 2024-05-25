Oyunculuk kariyerinde yeni projelere yönelen Doğukan Ulutaş bir yandan da sanatçı kimliği ile kariyerinde hızla ilerliyor.İSTANBUL (İGFA) - Aldığı bir çok ödüller ile kariyerinde emin adımlar ile ilerleyen Doğukan Ulutaş, gectiğimiz günlerde Nişantaşında karşılaştığı basına " Dizi sektörü Türkiye'de popüler isimlere yöneldi. Ben bunu oyunculuk yeteneğim ile değiştirebileceğime inanıyorum.Beğendiğim oyuncular var lakin amacım hepsinden daha iyi yerlerde olmak. Aynı zamanda yeni şarkılarım ile müzikseverlerin kulaklarına hitap etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: igf