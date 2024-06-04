Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) doktora programlarını başarıyla tamamlayan mensuplarına yönelik 'Öğretim Yetkinliklerini Geliştirme Sertifika Programı' sona erdi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) doktora programlarını başarıyla tamamlayan mensuplarına yönelik 'Öğretim Yetkinliklerini Geliştirme Sertifika Programı' sona erdi.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesive Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde, Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ninyürütücülüğünde hayata geçirilen geniş kapsamlı programın ‘Sertifika Töreni, DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’ın da katılımıyla yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) gerçekleşen tören programında, doktora programlarını başarıyla tamamlayan DEÜ mensuplarına sertifikaları takdim edildi. Törende konuşan Prof. Dr. Ak, "Dokuz Eylül Üniversitesi, altyapı olanakları, kurum kültürü ve akademik gücü ile Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri. Bu yapıya güç verecek yarının akademisyenleriyle bir araya geldiğimiz günde, görmüş oldukları program sertifikalarını kendilerine takdim etmekten mutluluk duyduk. Üniversitemiz bünyesinde öğretim görevlisi olarak görev yapanmensuplarımızın her birini tebrik ediyor, akademik yolculuklarında başarılar diliyorum" dedi.

AKADEMİK YOLCULUKLARINA REHBER OLACAK

DEÜ’nün alanında uzman akademisyenleri tarafından 48 saatlik kurs programı kapsamında aday akademisyenlerin eğitim hayatına yönelik temel kavramlar, eğitim psikolojisi, öğrenme ve öğretim stratejileri, sınıf yönetimi, DEÜ’nün Uzaktan Eğitim Sistemi hakkında temel bilgiler ve eğitimde ölçme ve değerlendirme gibi dersler gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Ak, programda emeği geçenlere ve ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Programın doktoraprogramını tamamlamış öğretim elemanlarına, akademik kariyerlerinde rehber olacak oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunun altını çizen Rektör Vekili Ak, “Adaylarımıza eğitimleri sırasında aldıkları bilgileri mesleki deneyime dönüştürebilme imkânı nasıl sağlayabiliriz diye çeşitli araştırmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden biri de 'Öğretim Yetkinliklerini Geliştirme Sertifika Programı’mızdı. Hali hazırda yüksek lisans ve doktora adaylarına birçok alanda akademik ve mesleki gelişim fırsatları tanıyan Üniversitemiz, köklü altyapısı ve geçmişinden aldığı güç ile adaylarının araştırma becerilerini geliştirme ve yeni bilgi üretme süreçlerinekatılmasına imkan sunuyor; kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı oluyor.Törenimizde yarının öğretim elemanlarına alanlarında daha yetkin olabilmeleri için sertifikalarını sunduk.Her bir mensubumuzu başarılarından dolayı kutluyorum” açıklamasında bulundu.