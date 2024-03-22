Üreticinin doğru finansman kaynağına ulaşmasının zorlukları yanında, tarımsal faaliyetler için gerekli doğru bilgiye ulaşmakta zorlandığının da konuşulduğu Çalıştay’da, Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, GEMA Vakfı, tekstil ve çırçır firması temsilcileri ile sektörün tüm paydaşları yer aldı. Kısa bir süre sonra su fakiri olacak Türkiye’de vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin vurgulandığı Çalıştay’da bu konuda bütüncül bir su stratejisinin hayata geçirilmesinin şart olduğu dile getirildi.

Çalıştay’ın açılış konuşmalarını Canbel Limited Şirketi Genel Müdürü Sibel Elbir, Tariş Pamuk Birliği Genel Müdürü İsmail Peker, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Genel Müdürü Şükran Bayçura, DSİ 2. Bölge İşletme ve Bakım Şube Müdürü Selçuk Güzelses ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tahsisler Çalışma Grup Sorumlusu Güney Can gerçekleştirdi.

Pamukta su kullanımı ana gündem

Çalıştayda Su Kaynaklarının Güncel Durumu ve Geleceği, Sürdürülebilir Su Yönetimi Paneli Ekolojik Tarım Organizasyonu Dernek Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy moderatörlüğünde yapıldı. 22 Mart tarihinde kutlanan Dünya Su Günü kapsamında Çalıştayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksoy, tarımda özellikle pamukta su kullanımını tüm yönleri ile ele alacaklarını söyledi.