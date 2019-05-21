Lefkoşa yavru vatan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve Güney Kıbrıs’ın başkenti ve en büyük şehridir.

Yeşil Hat ile ikiye bölünmüştür. Bu sayede Dünya’nın tek bölünmüş başkentidir. Bu şehri 4.5 km uzaklığındaki surlarla çevrilmiştir. Bulunduğu konumun sayesinde çok eski bir tarihe sahip olan ve içinde eşsiz doğal güzellikleri barındıran Lefkoşa her sene sayısız insanın ilgisini çekmektedir. Her sene yüzbinlerce misafiri ağırlamaktadır. Akdeniz iklimi etkisinde olan bu ada birçok insanın tercih ettiği tatil lokasyonlarından biridir. Kuzey Kıbrıs Türkiye’ye göre pahalı bir ülkedir. Bu yüzden bu ülkeye seyahat etmek isteyenler için ucuz Lefkoşa uçak bileti çok önemlidir.

Ucuz Lefkoşa Uçak Bileti

Ucuz uçak bileti için erkenci davranılmalıdır. Ancak seyahat tarihi belli olmayan kişiler için bu mümkün olamamaktadır. Bu yüzden birçok kişi tek tek havayollarının web sitelerini araştırmak yerine aynı anda birden fazla havayolunun biletini satan web sitelerini tercih etmektedir. Çünkü bu web siteleri sayesinde tek bir seferde belirli bir tarihteki tüm seferler listelenmekte ve o tarihteki en ucuz bileti bulmak son derece kolay olmaktadır.

Lefkoşa Uçak Bileti Fiyatları