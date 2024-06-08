Düzce'ye bağlı Bahçeşehir 72 ada EB 1 blokta bulunan evinde daha öncedende psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yaşar Aktar, canına kıydı. Aktar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de daha öncede de psikolojik sorunlaı olduğu öğrenilen Yaşar Aktar adlı şahıs, evinde kendini astı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre, şahsın daha önceden de psiklolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin ipten aldığı Aktar, ilk müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili ekipler, geniş çaplı tahkikat başlattı.