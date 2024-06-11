Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını engellemek için kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Kapıkule ile Kırklareli Pehlivanköy arasında yolcu taşımacılığı yapan TCDD'ye ait trenin hemzemin geçitlerde güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Hem kontrollü hem de kontrolsüz hemzemin geçitlerde yapılan incelemelerde, eksiklikler ve risk teşkil eden unsurlar tespit edildi. Bu tespitler, ilgili kurum yetkilileri ile paylaşılarak gerekli önlemlerin alınması sağlandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, hemzemin geçitlerde dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmanın önemini vurgulayarak, sürücülere uyarılarda bulundu.