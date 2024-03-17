Yerel seçimlere emin adımlarla halkın güvenini kazanarak daha güçlü giren Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel’e halkın desteği giderek artıyor.

2019 seçimlerinde olduğu gibi bu yerel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen vatandaşlar “Güçlü Başkan Aydınlık Gelecek” pankartı asarak balkonlarını filizlendirdiler.

Balkonlara asılan pankartları sosyal medya hesaplarından da paylaşan CHP’liler, bu seçimde Efes Selçuk’u yeniden filizlendirecekleri mesajını verdiler. Bazı paylaşımlarda vatandaşlar, kentin her kesiminden gelen destek ile daha da güçlenen Filiz Ceritoğlu Sengel’in 31 Mart akşamı Efes Selçuk’ta yeniden Başkan olacağının heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.