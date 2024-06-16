1. Şambali Tatlısı Tarifi

Şambali tatlısı, irmik ve irmik helvası ile hazırlanan, Ege Bölgesi'ne özgü lezzetli bir tatlıdır. Hazırlaması oldukça kolay ve pratiktir.

Malzemeler:

Hamur için: 3 su bardağı irmik 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı yoğurt 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1/2 çay kaşığı tuz 1/2 su bardağı sıvı yağ

İrmik Helvası için: 2 su bardağı irmik 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ 1 paket vanilya 1/2 su bardağı ceviz (isteğe bağlı) Tarçın (isteğe bağlı)

Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker 2 su bardağı su 1 limon dilimi



Hazırlanışı:

Hamur için: Bir kapta irmik, toz şeker, kabartma tozu, vanilya ve tuzu karıştırın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış bir borcama yayın. İrmik Helvası için: Bir tavada sıvı yağı eritin. İrmik ve vanilyayı ekleyip, rengi dönene kadar kavurun. Şekeri ekleyip, karıştırarak eritin. Ceviz ve tarçın ekleyip, bir dakika daha kavurun. Hazırladığınız irmik helvasını hamurun üzerine dökün ve spatula ile eşit şekilde yayın. Şerbeti için: Bir tencerede su ve şekeri karıştırıp, kaynatın. Kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Fırını 180°C'ye ısıtın ve şambaliyi yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan şambalinin üzerine sıcak şerbeti dökün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edin.

2. İzmir Bombası Tarifi

İzmir Bombası, Ege Bölgesi'ne özgü, yumuşak hamuru ve lezzetli çikolata kreması ile ağızda dağılan enfes bir tatlıdır. Hazırlaması oldukça kolaydır ve kısa sürede hazır hale gelir.

Malzemeler:

Hamur için: 1,5 su bardağı un 1/2 su bardağı ılık su 1/2 çay bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı şeker 1 paket vanilya

İç Harcı için: 300 gr fındık kreması

Üzeri için: Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Hamur için: Bir kapta un, ılık su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendirin. İç Harcı: Fındık kremasını spatula ile yumuşatarak hazır hale getirin. Şekillendirme: Dinlenmiş hamuru unlanmış bir tezgaha alın ve merdane ile yaklaşık 3 mm kalınlığında açın. Bir bardak yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin. Her bir parçanın ortasına bir çay kaşığı fındık kreması koyun. Hamurun kenarlarını kapatıp, sıkıca kapatın. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Fırını 180°C'ye ısıtın ve İzmir bombalarını yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkan İzmir bombalarını soğumaya bırakın. Soğuyan İzmir bombalarının üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

3. Lokma Tatlısı Tarifi

Mayalanmış hamurdan küçük parçalar halinde kızartılıp, şerbetle tatlandırılan lokma, her yaştan insanın severek tükettiği bir tatlıdır. Hazırlaması biraz zaman alsa da, son derece lezzetli ve keyifli bir tatlıdır.

Malzemeler:

Hamur için:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 silme çay kaşığı tuz

Şerbet için:

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 limon

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Hamur:

Bir kapta un, ılık su, maya, şeker ve tuzu karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şerbet:

Bir tencerede su ve şekeri karıştırıp kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Lokma Pişirme:

Mayalanmış hamuru küçük parçalara ayırın. Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Hamur parçalarını kızgın yağa atıp altın rengi olana kadar kızartın. Kızaran lokmaları süzgeç yardımıyla yağdan çıkarıp şerbete dökün. Lokmaların şerbeti iyice çekmesi için birkaç dakika bekletin. Lokmaları servis tabağına alıp servis edin.

4.Saraylı Tatlısı Tarifi

Muğla yöresine ait bir tarif ile karşınızdayız. Muğla saraylısı tarifi, 300 yıllık geçmişe sahiptir ve kız isteme törenlerinin vazgeçilmezidir. Öyle ki Datça'da damat tatlısı olarak ününü hâlâ korur.

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı ılık su

İç Harç için:

2 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı tarçın

1 paket vanilya

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 limon dilimi

Hazırlanışı:

Hamur:

Bir kapta un, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve tuzu karıştırın. Ilık suyu azar azar ekleyip, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç Harç:

Cevizleri rondoda ince ince çekin. Toz şeker, tarçın ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Şerbet:

Bir tencerede su ve şekeri karıştırıp kaynatın. Kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyip 10 dakika daha pişirin. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şekillendirme:

Dinlenmiş hamuru unlanmış bir tezgaha alın ve merdane ile yaklaşık 2 mm kalınlığında açın. Bir bardak yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin. Her bir parçanın ortasına bir çay kaşığı iç harç koyun. Hamurun kenarlarını kapatıp, sıkıca kapatın. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Fırını 180°C'ye ısıtın ve saray tatlılarını yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkan saray tatlılarını soğumaya bırakın. Soğuyan saray tatlılarının üzerine soğuk şerbet döküp servis edin.

5. Samsades Tatlısı Tarifi

Samsades tatlısı, Ege Bölgesi'ne özgü, özellikle Seferihisar'da meşhur olan lezzetli bir tatlıdır. İnce hamur katmanları arasına lor peynirli iç harç yerleştirilerek hazırlanır ve kızgın yağda kızartılır.

Malzemeler:

Hamur için:

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç Harç için:

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peynir

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Hamur:

Bir kapta un ve tuzu karıştırın. Suyu azar azar ekleyip, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç Harç:

Lor peynirini, toz şekeri ve tarçını bir kapta karıştırıp ezerek harmanlayın.

Şerbet:

Bir tencerede su ve şekeri karıştırıp kaynatın. Kaynadıktan sonra tarçın ve limon suyunu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şekillendirme:

Dinlenmiş hamuru unlanmış bir tezgaha alın ve merdane ile yaklaşık 2 mm kalınlığında açın. Bir bardak yardımıyla hamurdan şeritler halinde kesin. Her bir şeridin ucuna bir çay kaşığı iç harç koyun. Hamurun kenarlarını kapatıp, muska şeklinde sarın. Yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Fırını 180°C'ye ısıtın ve samsades tatlılarını yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkan samsades tatlılarını soğumaya bırakın. Soğuyan samsades tatlılarını soğuk şerbete batırıp servis edin.