Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yedi kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi'nde 26 Ocak’tan itibaren başlayan sismik hareketlilik devam ederken AFAD’ın verilerine göre, en az 754 deprem kaydedildi.

Yoğun sismik aktiviteler nedeniyle, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda yaklaşık 9 bin kişi adayı terk etti.