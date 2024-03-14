İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini ele alırken öncelikle Safahat’ın incelenmesi gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Dr. Sinem Küçükağaoğlu Tunç, “İstiklal Marşı’nı yorumlayabilmek ve anlayabilmenin yolu Safahat’tan geçiyor. Neden Mehmet Akif Ersoy’a böyle bir teklif gittiğini de Safahat’ı okuduğumuzda çok net anlayabiliyoruz. Safahat’ta sokak ve sokağın insanı ilk defa bu kadar canlı bir şekilde resmediliyor. Mehmet Akif Ersoy, sokakta görmüş olduğu insanların romanını manzum hikâye tarzında yazıyor adeta. Şiirde; bir olay, kahramanlar, yer ve zaman var. Bu alışıldık bir durum değil. Aklınıza gelebilecek her konudan bahsediyor; sosyal, içtimai, dini ve hikemi konuları ele alıyor. Mehmet Akif Ersoy’un; kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar noktasında bir hassasiyeti mevcut. Nitekim İstiklal Marşı’nın yazılma sürecinde de almış olduğu para ödülünü bu hassasiyet karşısında bir kuruma bağışlıyor” dedi.

“Mehmet Akif, Anadolu mücadelesine bizzat katılmıştır”

Mehmet Akif’in halkı Milli Mücadele’ye çağıran, Milli Mücadele’nin içerisinde bizzat var olan tek şair olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Dr. Sinem Küçükağaoğlu Tunç, “O dönemde, İstiklal Marşı’nın yazılmasına hem siyasi anlamda hem de manevi olarak ihtiyaç duyulduğundan söz edebiliriz. Mehmet Akif’i dönemindeki şairlerden ayıran; Anadolu mücadelesine bizzat katılmış olmasıdır ve Safahat’ta İstiklal Marşı’nı onun yazacağını gösteren mısraları okumak mümkün. Peyami Safa’nın da kendisi için söylediği gibi; ‘Mehmet Âkif’siz Boğazlar Müdafaasının ve İstiklâl Harbinin destanı, bir vakanüvisin kaleminden çıkan alelade ve kupkuru bir zabıt varakası hâlinde kalacaktı’” dedi.

Etkinlik, Öğr. Gör. Dr. Sinem Küçükağaoğlu Tunç tarafından Mehmet Akif Ersoy’un Safahat kitabından yaptığı okumalarla sona erdi.