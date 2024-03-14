Türk gıda ihracatçılarının 1 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda Foodex Japan Fuarı'ndan başarılı dönüşleri, Japonya'ya olan gıda ihracatını 2024 yılının iki aylık döneminde yüzde 42 artırdı. Bu ticari başarı, Türk gıda sektörünün Japonya pazarındaki güçlü performansını gösteriyor.

Türk Gıda İhracatı Artışta: Yüzde 42'lik Büyüme

Türk gıda ihracatçıları, Foodex Japan Fuarı'nda hedefledikleri ticari bağlantıları kurarak, Japonya'ya olan ihracatlarını artırdılar. 2024 yılının iki aylık döneminde, Türk gıda sektörünün Japonya'ya ihracatı yüzde 42'lik bir artışla 69 milyon dolardan 98 milyon dolara yükseldi.

Başarılı Katılım ve Ticari İlişkiler

Türk gıda sektörünün, Tokyo'da düzenlenen Foodex Japan Fuarı'nda 51 firma ile yer alması, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) organizasyonu ve Türkiye Tokyo Büyükelçiliği'nin desteğiyle gerçekleşen fuar, Türk gıda sektörünün Japonya pazarındaki potansiyelini gösterdi.

Başarı ve Gurur Duygusu

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, fuara katılımın ardından Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Türk gıda ihracatçılarının emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Işık, başarılı bir fuarın ardından Japonya'ya olan gıda ihracatında yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

'TÜRKİYE STANDINI YÜZDE 40 BÜYÜTTÜK'

Foodex Fuarı'nda Türkiye'nin güçlü olduğu ürünlerden özel bir stant yaptıklarını anlatan Işık, "Bu yıl Foodex Fuarı'nda katılımcı sayımızı 39'dan 51'e çıkararak Türkiye standını yüzde 40 büyüttük. Güçlü olduğumuz ürünleri sergilediğimiz stantta satın almacıların bu ürünleri hangi stantlarda bulabileceklerini gösterir yönlendirmeler yaptık. Ziyaretçilerden çok beğeni aldık. Stantlarımıza da ziyaretçi sayısını artırdık. Stantlarımızı daha ürün odaklı, ferah, daha aydınlık bir şekilde dizayn ettik. Tadım alanını genişlettik ve çekim merkezine dönüştürdük. Japonya pazarında bugünkü seviyeye 30 yılda geldik ama bundan sonraki süreçte daha hızlı büyüyeceğiz. Türk ürünlerini kabul etmiş bir pazar haline geldiler. Makarnadan, çekirdeksiz kuru üzüme, balıktan zeytinyağına, meyve sebze mamullerinden susama geniş bir ürün grubunda ihracat yapıyoruz. Orta vadede 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç edebilecek konuma geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Japon halkının balık ve hayvansal ürün tüketimini çok sevdiğine vurgu yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Hayvansal proteinlerin beyin ve kalp fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi bilim insanları tarafından yapılan pek çok araştırmayla ortaya konulmuş durumda. Biz 11 bin kilometre öteden Türkiye'den Japonya'ya daha zeki ve daha sağlıklı nesiller yetişsin diye geldik" dedi.

Japon ithalatçıların tedarikçilerine çok sadık olduklarının altını çizen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Japonların çalıştıkları tedarikçilerini memnun oldukları sürece değiştirmediklerini, önceliklerinin kalite ve güçlü bağlar olduğunu, Türk ihracatçılarının Japonya pazarında kaliteli ürün, farklı ürün ve farklı bir hikayeyle konumlarını güçlendirebileceklerine temas etti.

Japonya'da Türk zeytinyağına çok ilgi olduğunu anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, İspanya ve İtalya'nın son yıllarda Japonya'nın taleplerine cevap vermekte zorlanır hale geldiklerini, Türk zeytinyağı sektörünün tüm ürün gamlarına Japonların yoğun talebi olduğunu ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Japonya'nın yaklaşık 30 yıl eksi enflasyondan sonra FED'in faiz politikası sonrasında yıllar yüzde 3 enflasyonla tanıştığını aktardı. Celep, yüzde 3'lük enflasyonun Japonların yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilediğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Öte yandan Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatının 2024 yılının iki aylık döneminde yüzde 42'lik artışla 69 milyon dolardan 98 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 49 milyon dolarlık ihracatla Japonya'ya ihracatta lider olurken, ikinci sırada 18 milyon dolarlık tutarla hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü yer aldı. Kuru meyve sektörü ihracatını yüzde 114'lük artışla 5,2 milyon dolardan 11,2 milyon dolara taşıdı ve ihracat artış rekortmeni olmayı başardı. Aynı dönemde Türkiye'nin Japonya'ya toplam ihracatı yüzde 20'lik artışla 121 milyon dolardan 146 milyon dolara çıktı. Gıda sektörü Türkiye'den Japonya'ya yapılan ihracattan yüzde 67 pay alarak ilk kez yüzde 50 barajını aşmayı başardı.

Michelin yıldızlı Türk şef Osman Serdaroğlu Foodex Japan Fuarı'nda Türkiye pavyonunda Türkiye'nin lezzetleriyle, kendi tariflerini buluşturarak Japonlara ve dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin beğenisine sundu. Japonlar, Serdaroğlu'nun menüsündeki lezzetleri tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. EİB, Foodex Fuarı'nda Türkiye'den Japonya'ya gıda ihracatını artırmak için ikili iş görüşmeleri organize etti. Etkinlikte, 51 Türk firması 165 Japon ithalatçılarla 750 civarında görüşme gerçekleştirdi.