Türkiye’nin köklü akademik birimlerini bünyesinde bulunduran Ege Üniversitesi (EÜ), bir yandan eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütürken bir yandan da bilgi ve birikimini toplumla buluşturmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM), EÜ Etnografya Müzesi ve EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın (SKSBD) iş birliğinde düzenlenecek olan “8 Mart Haftası Etkinlikleri” 6-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler, Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Maktal Canko’nun üstlendiği “Görünenin Ötesinde” 8 Mart Karma sergisiyle başlayacak. Karma Sergi, 6 Mart 2024 tarihinde saat 17.30’da Etnografya Müzesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Dünya Kadınlar Günü Haftası kapsamında düzenlenecek olan etkinler dizisi, “Müze Söyleşileri Sanat Paneli” ile devam edecek. EÜ Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan panel, 7 Mart 2024 tarihinde saat 14:30’da başlayacak. Sanat Paneli kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Karavar, “Halı Sanat Geleneği-Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu”, Çini Sanatçısı Ebru Camkıran, “Geleneğin İçinde Çini” ve Tezhip Sanatçısı Ayşegül Devecier “Geçmişten Günümüze Tezhip Sanatı” adlı söyleşi gerçekleştirecek.

Dünya Kadınlar Günü Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler, “Özel Gereksinimli Çocuk Anneleri Sempozyumu” ile son bulacak. EÜ Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan “Özel Gereksinimli Çocuk Anneleri Sempozyumu” 8 Mart 2024 tarihinde saat 09.30’da katılımcılarla buluşacak.