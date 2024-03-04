Ege Bölgesi’ndeki başta şehir tiyatroları olmak üzere onlarca tiyatro topluluğunun yer aldığı Ege Tiyatro Birliği, 13.Ege Tiyatrolar Buluşması’nı Torbalı’da gerçekleştirdi. Her yıl bir şehirde buluşup, oyunlar sahneleyen birlik, “Ege'li Tiyatrolar Torbalı'da buluşuyor” sloganıyla, tiyatronun, sanatın gözde kenti Torbalı’da 2 gün boyunca çeşitli etkinliklere imza attı. Torbalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan 13. Ege Tiyatrolar Buluşması, "Bu Sen Değilsin" isimli komedi oyunu ile başladı. Kadın ile erkeğin bir arada olma mücadelesini komik bir dille anlatan oyun, ilçe sakinleri tarafından tam not aldı.

İKİNCİ GÜN DOLU DOLU GEÇTİ

13. Ege Tiyatrolar Buluşması" ikinci gününde ise birbirinden önemli programlar düzenlendi. İlk olarak Torbalı’ya gelen Ege’li tiyatrocular Torbalı Kent Arşivi’ni ziyaret etti. Daha sonra ise Torbalı’nın antik geçmişine ışık tutam Metropolis’i gezen birlik üyeleri burada Prof. Dr. Serdar Aybek’ten Metropolis’in tiyatro geçmişi hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından ise Torbalı Ticaret Odası’nda toplantı gerçekleştiren Ege Tiyatro Birliği, desteklerinden ötürü ise Torbalı Belediyesi’ne teşekkür etti. 13.Ege Tiyatrolar Buluşması ise muhteşem bir oyunla son buldu. Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından Türk-Rum mübadelesinin ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıklarının anlatıldığı "Seni Alırsa Fırtına" isimli tiyatro oyunu gelen konukları duygulandırdı.

TEKİN: EGE TİYATRO BİRLİĞİ’Nİ AĞRILAMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUZ

Gerçekleşen etkinliklerin ardından ise 10. yılını kutlayan Ege Tiyatro Birliği üyeleri ile pasta kesimi gerçekleştirildi. Torbalı’ya gelen Ege Tiyatro Birliği üyelerini ağırlamaktan ötürü çok mutlu olduklarını ifade eden Torbalı Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin, yaptığı açıklamada “Ege Tiyatrolar Buluşması’nın 13.’sünü ilçemizde düzenlemekten ötürü gerçekten çok mutluyuz. İki gün boyunca dolu dolu programlarla siz değerli sanatçıları ilçemizde ağırlamak bizler için de önemliydi. İlçemiz artık tiyatro ile özdeşleşmiş durumda. Bu konuda bize destek olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ege Tiyatro Birliği’nin kuruluşunun 10. yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.