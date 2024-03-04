Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 'Program Akreditasyonu ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi' başlıklı toplantı, DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’ın katılımıyla yapıldı. Başarılı performansıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görülen DEÜ’nün yeni dönemde de YÖKAK standartlarına uygunluğunun ve hazırlıklarının ele alındığı toplantıya Rektör Vekili Ak’ın yanı sıra; DEÜ Üst Yönetimi, akademik ve idari birimlerin yöneticileri, kalite sorumluları ve akademisyenler katıldılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Alsancak’taki Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda, DEÜ’nün ön lisans programları ve lisans bölümlerinin akreditasyon çalışmaları ve nisan ayında YÖKAK tarafından izleme süreci öncesi hazırlıklara yönelik bilgilendirmelerde bulunan Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, yükseköğretim kurumlarındaki faaliyetlerin yenilikçi, sürdürülebilir ve nitelikli olmasının kalite standartları açısından önemine vurgu yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Türkiye’nin sayılı devlet araştırma üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Ak, “Üniversitemiz tarafından yürütülen kalite güvence çalışmaları titizlikle devam ediyor. Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, akademik ve idari birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu kalite güvencesi faaliyetleri ve kurumsal hedefleriyle her zaman fark yaratan bir yükseköğretim kurumu pozisyonundadır. YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne uygun görülen DEÜ, yeni dönemde de tam akredite bölüm, birim ve fakülteleriyle bu unvanını koruyacaktır” dedi.

“KALİTE ÇALIŞMALARI HEDEFLERİMİZE YAKLAŞTIRIYOR”

DEÜ’nün kalite güvencesi alanında yürüttüğü faaliyetlerin DEÜ’nün birçok hedefine katkı sunduğunu ifade eden Rektör Vekili Ak, “Bu faaliyetler Üniversitemizdeki eğitim kalitesinin artırılması noktasında da önemli bir rol oynuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ‘Araştırma Üniversitesi’ unvanına yakışır şekilde her alanda başarılarla daha fazla anılacağı bir ortamı inşa etmek, dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma hedeflerine emin adımlarla yürümesi için tüm mensuplarımızla birlikte sorumluluklar almaya, DEÜ markasını korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Toplantıda ayrıca DEÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. İlgi Karapınar da kısa bir konuşma gerçekleştirerek, DEÜ’nün sahip olduğu Kurumsal Akreditasyon Belgesi'nin, DEÜ'nün kalite güvence ve yönetim sistemlerine sorumlulukla yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti