Bankadan kredi alamayanlara kredi

Günümüz yaşam şartları ağırlaştıkça, ihtiyaçlar sürekli artarak devam ettikçe her geçen gün borç seviyemiz yükselişe geçiyor.

Hayat devam ediyor ve bir şekilde ayakta kalabilmek için finansal açıdan da rahat davranabilmemiz gerekiyor. Tüm bu kargaşanın içerisinde bankalarda çözüm arayan kredi çekmeye çalışan ama olumlu yanıt alamayan kişiler yeni bir alternatife yöneliyor.

Komisyonlu kredi çok dikkatli olunması gereken bir konu, bankalardan kredi talepleri olumsuz yanıt alan birçok kişi telaş içerisinde acil para ihtiyacını karşılamak için bir çözüm arayışına giriyor. Bu devrede bankadan kredi alamayanlara komisyon ile kredi vadeden bazı kuruluşlar, internet siteleri tüketici için bir sığınak haline gelebiliyor. Çeşitli nedenlerden dolayı kredi çekemeyenler için kredinizi biz çekelim siz ödeyin uygulaması vardır.

Bu sayede ihtiyaç kredisi, araç kredisi, konut kredisi gibi kredi ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabilir. Kredi notu düşük olan ve bankalardan kredi kullanamayan kişilerin sıklıkla başvurduğu bu yöntem için doğru firmanın seçilmesi en önemli işlemdir. Ödeme kısmında ise sizler adına çekilen krediye belirli oranlarda komisyon koyarak taksitler halinde senetle düzenleniyor ve bu senetlerin zamanında firmaya ödenmesi talep ediliyor. Kısaca sistem, kredi notu yüksek ticari bir işletme veya birey tarafından kredi çekilir, taksitler sizlerin tarafından senet karşılığı ödenir. Komisyonlu kredinin çekilebilmesi için bankalar ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bu kredi türünde örneğin bir kişi 100.000 TL kredi çekmek istediğinde bu kredinin %25’i aracı şirkete verilmektedir. Kalan 75.000 TL’de müşteriye verilmektedir.

Kredinizi sizin yerinize çekelim siz ödeyin diyerek sizlere nakit para sistemi hizmeti sunduklarını söyleyenlerin yaptıkları iş bir nevi komisyonculuktur. İçinde bulunduğumuz dönem içerisinde yaşanılan ekonomik gelişmelerde ötürü pek çok kişi maddi sorunlar yaşamaktadırlar. Böyle durumlarda da vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için bankaların yollarını tutmaktadırlar. Fakat her zaman herkes bankalar tarafından talep edilen koşulları sağlamayabilmektedir. Bu durumda müşteriler komisyonlu kredi yöntemine başvurmaktadırlar.

Yani hiçbir banka, çekilen kredinin sizin adınıza alındığını bilmez. Zaten bunu bilmesinin de imkânı yoktur. Yasal anlamda bu işlemin hiçbir geçerliliği olmamasına rağmen, özellikle son birkaç senedir çok büyük talep patlaması yaşanmaktadır. Hatırlatmak isteriz ki komisyon oranları yüksek olup, kredi karşılığında imzaladığınız senetler, her hangi bir ödeme gecikmesi veya aksama durumunda sizi zor durumda bırakabilir.

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