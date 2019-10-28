Son bir yıl içerisinde yaşanan rekor dolar yükselişi sayesinde birçok döviz yatırımcısının gözü de bu para birimine kaymaya başladı.

Doların geçmişteki yükseliş ve inişlerine bakıldığında yatırımcısına büyük zararlar getirmeyen aynı zamanda birçok zaman da kazandıran dolar ilerleyen süreçte biraz belirsizlik süreci içerisindedir. Son siyasi, askeri ve ekonomik gelişmelere bakıldığında uzmanlar da yatırımcıların beklemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ancak dolar en fazla hareketlenen para birimi olduğundan bu konuda net bir yorum da yapılmıyor. Dolar beklentisi konusunda Merkez Bankası, YEP ve Fitch tarafından açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar ışığında yatırımcılar da kendi değerlerini daha iyi yönetebileceklerdir.

Yıl Sonuna Doğru Dolar Beklentisi Ne Olur?

Dolar Ne Olur ? Merkez Bankası tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı sonlarına doğru dolar kuru tahmini yükselme gösterdi. Merkez Bankasının yapmış olduğu bu açıklamaya göre Doların yılsonuna kadar 6.05 TL olacağı ön görülmektedir. Daha önce yapılan anketlerde Merkez Bankası Dolar konusunda 6 TL şekline bir açıklamada bulunmuştu. Ancak ekim ayındaki verilere bakıldığında Merkez Bankasının da yılsonu Dolar tahminlerinin yükseldiği görülebilir. 12 ay sonrasında ise bu rakamların kur beklentisi için 6.35 ile 6.41 TL arasında bir yükseliş beklendiği yatırımcılara duyuruldu. Bu anketler yapılırken birçok yatırım uzmanı, bireysel yatırımcılar ve şirketlerin katılımı sağlanıyor. Anket sonuçlarına göre ortalama bir yorum ortaya çıkarılarak beklentilerin netleşmesi sağlanıyor.

Doları En Çok Ne Etkiliyor?

Dolar döviz piyasasında en korkulan ancak bir o kadar da tercih edilen para birimidir. Bu para biriminin çeşitli nedenlerle yükselmesi ve düşmesi de yatırımcıların yatırımlarını daha özenli şekilde yapmasına neden oluyor. Dolar kısa vadede düşmeler gösterse de genelde yükselme eğiliminde olan bir para birimidir. Ülke ekonomisinden, siyasi çalışmalardan, ABD ile olan ilişkilerden ve enflasyon oranından çok fazla etkilenen para birimidir. Bu nedenle dolar yatırımcılarının güncel ekonomi ve siyasi olayları yakından takip etmesi gerekiyor. Bu haberler neticesinde gelecekteki dolar fiyatları hakkında da az çok tahminde bulunabilme imkânı elde edebilirsiniz. Dolar yatırımı sırasında kritik anlar her zaman önemlidir. Bu yatırımlarınızı dilerseniz Forex üzerinden de yapabilme imkanınız bulunuyor. Forex üzerinden dolar alımı satımı yapanlar için lord fx yatırımcı dostu aracı kurumun uygun spread oranlarına ve analizlerine https://www.lordfx.co.uk/ bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.