Dünyanın Her Yerine Lojistik İmkanı

Uzun yıllar önce girdikleri nakliye hizmetinde, artık dünya firmaları arasında olan İnter Lojistik Grubu, eşyalarınızı ve evlerinizi bütün şekilde yurtdışına ya da yurtdışından yurtiçine taşımaktadır.

1997 yılında İstanbul’da kurulan şehir içi eşya taşıma faaliyetlerini geliştirerek ilk önce şehirlerarası daha sonra ülkeler arasına kadar yükselmiştir. Kaliteli hizmetleri sayesinde geldikleri bu noktada, ülkeler arasında gümrükleme yapmakta ve rahatlıkla eşyalarınızı bir diğer ülkeye taşıyabilmektedir. Yurtdışı evden eve taşıma hizmeti de veren şirket sayesinde, Almanya ev taşıma hizmeti sayesinde, eşyalarınızı İngiltere’deki yeni evinize de taşıyabileceksiniz.

Taşıma Hizmeti

Şirket müşterilerine en doğru fiyatı vermek için öncelikle evlerinde ziyaret ederek taşınacak olan eşyaları görüyor ve ölçülerini alıyor. Daha sonrasında fiyatlama yaparak müşterilere ulaştırıyor. Ortak noktada anlaştıktan sonra belirlenen tarihte İnter Lojistik Grubu çalışanları tarafından evinize gelinerek eşyalarınızı korumalı balonlu ve kalın karton kutular aracılığıyla paketlemektedir. Yurtdışı mobilya taşıma hizmeti de veren şirket aracılığıyla, eşyalarınızı hiç zarar görmeden, rahatlıkla bir başka ülkeye ya da ülke içinde bir başka noktaya taşıyabilirsiniz.

Hizmetlerin Geneli

Müşterilerine her zaman memnun kalacakları kalitede hizmet vermeyi seçen şirket farklı alanlarda da müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Bir ülkeden diğerine eşya, ofis, şirket taşıma

Hava, deniz ve karayoluyla taşıma sağlayarak lojistik çözümleri sunma

Taşınan ürünlerin vardığı yerden alınana kadar eşya, ev eşyası, ofis ve arşivlerin depolanması

Ülkeler arası taşımacılığın yanında şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık hizmeti

Sağlayarak müşterilerini her zaman mutlu etmeye odaklanır. Hizmetlerinin kalitesi sayesinde, dünya çapına açılan bu şirket, kaliteli paketleme ve taşıma gerçekleştirmektedir.

Taşıma Yöntemleri

Karayolu için özel lojistik araçlarına sahip olan işletme sayesinde eşyalarınız her zaman güvende ve kaliteli bir şekilde bir diğer noktaya taşınacaktır. Avrupa’nın her yerine hizmet verebilen bu taşıma araçları sayesinde aklınız eşyalarınızda kalmayacak. Havayolu hizmetlerinde charter kiralama da yapan şirket, hava kuryelerini de kullanmaktadır. Uluslararası evden eve nakliyat şirketi, İnter Lojistik sayesinde dünyanın her yerine eşyalarınızı güvenli taşırsınız.

Deniz üzerinden gönderilen ürünlerde FCL ve LCL yüklemeler sağlanarak, dünya üzerindeki tüm limanlara ve adrese teslim şekilde çalışmaktadırlar.

Depolama Hizmetleri

Uluslararası ve yurtiçinde gerçekleştirdikleri taşımacılık faaliyetleri sayesinde, ülkeler arasında taşınan eşyaları sahipleri alana kadar kendi özel depolarında bekletiyorlar. Bu sayede müşteriler diğer tanışacak oldukları ülkeye ulaşana kadar, eşyaları İnter Lojistik firmasının depolarında misafir edilmektedir. Uluslararası nakliyat ve ticaret anlamında da müşterilerine yardımcı olan işletme sayesinde gümrükleme işlerinizi de kısa yoldan ve güvenilir şekilde halledebileceksiniz.

Fiyatlar