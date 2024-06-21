Apple severler heyecanlansın! iPhone 17 serisi, "daha karmaşık" bir alüminyum tasarım devrimi ve Plus modelinin yerini alan yepyeni "Slim" model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Analistler bu seriyi iPhone tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriyor.

Tasarımda neler bekleniyor?

Daha Karmaşık Alüminyum: iPhone 17, 17 Slim ve 17 Pro, bugüne kadarkilerden farklı, daha "karmaşık" bir alüminyum tasarıma sahip olacak.

iPhone 17, 17 Slim ve 17 Pro, bugüne kadarkilerden farklı, daha "karmaşık" bir alüminyum tasarıma sahip olacak. Dayanıklı Titanyum: iPhone 17 Pro Max ise bildiğimiz sağlamlık sunan titanyum gövdeyi korumaya devam edecek.

iPhone 17 Pro Max ise bildiğimiz sağlamlık sunan titanyum gövdeyi korumaya devam edecek. Küçülen Dinamik Ada: Tüm iPhone 17 modellerinde şu ankinden daha küçük bir Dynamic Island yer alacak.

Tüm iPhone 17 modellerinde şu ankinden daha küçük bir Dynamic Island yer alacak. Metalens Devrimi: 17 Pro Max modelinde, yakınlık sensörü için kullanılacak yeni bir metalens teknolojisi sayesinde Dynamic Island küçülecek. Bu teknoloji, Apple'ın Face ID sensörünün boyutunu da önemli ölçüde azaltarak daha estetik bir görünüm sağlayabilir.

17 Pro Max modelinde, yakınlık sensörü için kullanılacak yeni bir metalens teknolojisi sayesinde Dynamic Island küçülecek. Bu teknoloji, Apple'ın Face ID sensörünün boyutunu da önemli ölçüde azaltarak daha estetik bir görünüm sağlayabilir. İncecik ve Şık Slim Model: Plus modelinin yerini alacak yeni Slim model, adından da anlaşılacağı üzere ince bir tasarımla karşımıza çıkacak. Diğer tasarım detayları henüz netlik kazanmasa da incelik arayan kullanıcıları memnun edeceği kesin.

Teknik özelliklerde neler var?

Performans Canavarı: Tüm iPhone 17 modellerinde ya 8GB ya da 12GB RAM ve yeni nesil A18 veya A19 işlemci yer alacak. Bu da telefonların performansının bir önceki nesle göre ciddi anlamda artmasını sağlayacak.

Yüksek Çözünürlüklü Ön Kamera: Ön kamera çözünürlüğü mevcut 12MP'den 24MP'ye yükselerek selfie tutkunlarını sevindirecek.

Ön kamera çözünürlüğü mevcut 12MP'den 24MP'ye yükselerek selfie tutkunlarını sevindirecek. iPhone 17 serisinde daha fazla renk seçeneği sunulabilir.

Yeni kamera özellikleri ve pil ömründe iyileştirmeler bekleniyor.

Apple'ın ilk etkinliği ne zaman?

iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni iPad Pro ve Air modelleri de dahil olmak üzere Apple'ın 2024'ün ilk etkinliği 7 Mayıs'ta düzenlenecek. Bu etkinlikte yeni ürünlerin tüm detayları resmi olarak açıklanacak.