Firmanıza değer kazandırın

Büyük bir firma olma yolunda ilerken küçük gibi görünen aslında çok önemli olan ayrıntılar her zaman atlanmaktadır.

Bunlardan bir tanesi de marka sahibi olmaktır. İşletmenizin ürettiği ürün veya ürün gruplarını markalandırmak firmanızın tanınmasına ve hızla büyümesine katkı sağlayacaktır. Markanızın olması sektörde söz sahibi olmanız anlamına gelmektedir. Haksız rekabeti ve kazançları engelleyerek değer kazanan bir işletme haline dönüşebilirsiniz. Marka tescil sorgulama web sitesi aracılığı ile sınıf bazlı veya sektörel olarak bir marka sorgulaması yapabilirsiniz. Eğer sorgulama yaptığınız sektörde aynı isimde bir marka daha önce tescil edilmemiş ise, siz bir marka başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz uzman bir ekip tarafından incelenip hızlı bir şekilde size geri dönüş yapılacaktır. Ayrıca patent sorgulama içinde tercih edebilirsiniz.

Marka sahibi olmanın avantajları

Bir marka sahibi olduktan sonra ürününüze ait fiyatlandırma politikasını elinizde tutarak haksız kazancın önüne geçmiş olacaksınız. Farklı lokasyonlar da satılan ürününüz aynı fiyatlandırma ile satışa sunulması müşteri memnuniyetinizi de artıracaktır.

Marka isminin belirlenmesi

Markanın kolay hatırlanabilir olmasına özen göstermelisiniz. Yalnızca Türkiye’de satılacak bir ürün grubuna sahipseniz Türkçe bir marka sorgulama tercih edebilir veya telaffuzukolay bir isimde kullanabilirsiniz. Yeni marka olduğunuz dönemde çeşitli kampanyalar ile markanızı müşterilerinize tanıtmalı ve yeniden satın alınabilirlik adına çalışmalar sürdürmelisiniz.

Markasız Üretimin Yapmak