Araç kiralama sektörünün lider markası Avec Rent A Car ile hemen tanışın. Günlük araç kiralama için en iyi fiyatlar ve yüksek kaliteli araçlar bu sayfada!

‘Sizin Tercihiniz Bizim Önceliğimiz’ sloganı ile hizmet veren Avec Rent A Car’ın web sitesine hoş geldiniz. ‘Daima yüksek müşteri memnuniyeti yaratma’ misyonu ile müşterilerine keyifli sürüşler vadeden Avec Rent A Car, Paşalı Grubu’nun Avek Otomotiv’den sonra otomotiv sektöründeki ikinci yatırımıdır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile keyifli sürüşler vadeden Avec Rent A Car’ın Türkiye çapında 14 şubesi bulunmaktadır. Araç filosunda yer alan Audi A6, Audi A3 Cabrio, Volkswagen Passat,Volkswagen Caravelle, SKODA Karoq ve SEAT Arona gibi araçlarla farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına en doğru çözümü üretmektedir.

Avec Rent A Car ile Hangi Şehirlerde Araç Kiralamak Mümkün?

Günlük araç kiralama hizmeti veren Avec Rent A Car yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında aktif olarak araç kiralama hizmeti veren bir kuruluştur. Araç kiralamak isteyen müşterilerimiz, Avec Rent A Car ile aşağıdaki seçenekleri kullanabilirler;

İstanbul

İstanbul Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Tekstilkent

İstanbul Ümraniye

İstanbul 4. Levent

Ankara

Ankara Esenboğa Havalimanı

İzmir

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Muğla

Muğla Milas Havalimanı

Bodrum

Antalya

Antalya Havalimanı

Balıkesir

Balıkesir Havalimanı

Dalaman

Dalaman Havalimanı

Trabzon

Trabzon Havalimanı

Çanakkale Şehir Ofisi

Çanakkale Havalimanı

Araç kiralama işlemi yapmak ve kiralık araçları görüntülemek için hemen https://www.avecrentacar.com/ adresini ziyaret edebilir, güncel kampanyalardan ve avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Araç Kiralama Ödeme Koşulları Hakkında

Kiralama tutarı ve sağlanan ek güvenceler kiralama sırasında, aracı kiralayan kişinin kredi kartından tahsil edilmektedir. Avec Rent A Car kiralama işlemlerinde debit, nakit ve sanal kart uygulaması bulunmamaktadır. Aracı kiralayan müşterinin kredi kartından ön provizyon alınmaktadır. Provizyon ücreti araç sınıfına göre farklılık göstermektedir. Ekonomik sınıf araçlarda 500 TL, orta sınıf araçlarda 750 TL, üst sınıf araçlarda 1.500 TL ve Premium sınıf araçlarda 3.000 TL provizyon ücreti alınmaktadır. Provizyon olarak tahsil edilen tutar kiralama bitiminde varsa ceza, hasar, eksik yakıt vb. durumlar düşüldükten sonra kiralama yapılan karta 14 gün içinde geri iade edilmektedir.

Önemli Notlar

Kiracı, aracı her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamak ile mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan aracın güncel satın alma bedelini ve diğer yasal zararları ödemekle yükümlüdür.