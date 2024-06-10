Temmuz'da gerçekleşecek olan maaş artışı, bir üst maaş dilimine geçen emeklilerin promosyon tutarlarını artıracak. Ayrıca, annelere erken emeklilik teklifi de gündeme geldi.

Promosyon tutarı ve maaş dilimleri

Bankaların promosyon tutarları, 4 farklı maaş dilimine göre değişiklik gösteriyor. Bu dilimler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olup, "10 bin liranın altı", "10 bin-14 bin 999 lira arası", "15 bin-19 bin 999 lira arası" ve "20 bin lira ve üzeri" şeklinde sıralanmıştır.

Maaşlardaki artış

Temmuz ayında emekli aylıklarında %20-25 arasında bir artış bekleniyor. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %25, memur emeklilerinde ise %20 seviyelerinde olacak. Bu artış, birçok emekli, dul ve yetimin bir üst maaş diliminden promosyon almasını sağlayacak.

Promosyon değişikliği

Maaş artışıyla birlikte bir üst maaş diliminden promosyon alabilecek olan emekliler, mevcut promosyon tutarını güncellemek için bankalarına başvurabilirler. Ayrıca, bu değişikliğin ardından promosyon tutarı artan emekliler, bankalar arası taşıma işlemi yaparak promosyonlarını artırabilirler.

Maaşa göre promosyon tutarları

10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL promosyon

10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL promosyon

15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL promosyon

Annelere erken emeklilik teklifi

Doğum oranlarındaki düşüşle birlikte çalışan annelere sağlanabilecek destekler için çalışmalar başladı. Kadınların doğum izni süresinin uzatılması ve evden/yarı zamanlı çalışma imkanlarının artırılması yönündeki talepler değerlendirilmeye alınmıştır. MHP'den gelen bir teklifte, kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması önerilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların ardından bir yol haritası belirlenecek ve etki analizi yapılacaktır.