Ermenistan'ın dört köyü Azerbaycan’a iade etmesi başkent Erivan'da yoğun protestolara yol açtı. Göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ederken, köylerin karşılıksız verildiğini iddia etti. Bu dört köyün stratejik önem taşıyan bölgelerde bulunması, protestoların şiddetini artırdı.

Sınır anlaşmazlıklarının çözümü

Son Karabağ savaşının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. Müzakereler sonucunda, Ermenistan dört köyü Azerbaycan'a iade etti ve iki ülke arasındaki sınırın 12.7 kilometrelik kısmı netleşmiş oldu. Bu anlaşmayla Gazah iline ait dört köy Azerbaycan’a geçti.

Halkın tepkisi ve dini liderlerin katılımı

Erivan'da yapılan gösterilerde binlerce Ermeni, Gürcistan'a giden otoyol üzerinde toplanarak köylerin iadesine tepki gösterdi. Tavuş bölgesinin dini lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın öncülüğünde yapılan protestolarda, Paşinyan'ın yönetiminin karşılık olarak hiçbir şey almadığı iddia edildi. Göstericiler, Erivan-Aştarak karayolunu trafiğe kapatırken, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Başpiskopos Galstanyan, başbakanlığa aday olduğunu açıklayarak erken seçim çağrısı yaptı.

Paşinyan’ın açıklamaları

Başbakan Paşinyan, akşam saatlerinde yaptığı televizyon konuşmasında, Azerbaycan ile sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin Ermenistan’ın uluslararası alanda tanınmış sınırları içindeki varlığının tek garantisi olduğunu vurguladı. Paşinyan, anlaşmanın uzun vadede barış ve istikrar getireceğini savundu.