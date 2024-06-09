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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Sakaltutan Tüneller mevkisinde yaşanan heyelan, yolun 25. kilometresini etkisi altına aldı. Olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Erzincan -Sivas kara yol unda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kesintiye uğradı. Yolun çift yönlü olarak kapatılmasıyla, bölgede trafik akışı durdu.

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