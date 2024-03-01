Öğrencilere üretim uygulamalarıyla öğrenme imkânı sunulduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan, “Müdürümüz Prof. Dr. Özge Gülbey’in Konservatuvarımıza kazandırmış olduğu vizyoner bakış açısı ile bölümümüz, çalgı yapımı alanının geleceğini sürdürülebilir ve disiplinler arası yaklaşımlarla şekillendiriyor. Bölümde gerçekleştirilen araştırma projeleri, ses özellikleri üzerine odaklanarak çalgıların tasarımını ve üretimini geliştirmeyi hedefliyor. Toprak, kil ve diğer malzemelerin yapısal özelliklerinin ses üzerindeki etkileri titizlikle inceleniyor ve elde edilen bulgular bilimsel dergilerde yayınlanarak akademik dünyaya kazandırılıyor. Bölümdeki öğrenciler sadece çalgı yapımı süreçlerini öğrenmiyor; aynı zamanda müzik eğitimi alarak müzikal birikimlerini pratik becerilere dönüştürüyorlar. Öğrencilerin, geleneksel müziği öğrenme ve anlama süreci, çalgı yapımındaki gereksinimleri daha iyi anlamalarını sağlıyor. Öğrencilerimiz, makine atölyesinde bir şerit testeresini nasıl kullanacağını öğreniyor. Bölümümüzde çalgı yapımı ve müzik derslerimiz birlikte yürütülüyor. Bizim öğrencilerimiz neredeyse çift ana dal mezunu gibi mezun oluyor” dedi.

Öğrencilerin çalgı yapımı süreçlerini öğrenirken aynı zamanda müzikal yeteneklerini geliştirerek sanatçılığın yanı sıra entelektüel bilgi birikimine sahip bilim insanları olarak yetiştiğini söyleyen Doç. Dr. Alaskan, “Bölümümüzde okuyan öğrencilerin vizyonu açılıyor, entelektüel bir birikime ulaşıyor. Burada matematik öğreniyorsunuz; fizik ve kimya öğreniyorsunuz, tarih, coğrafya öğreniyorsunuz, biyoloji öğreniyorsunuz, proje okumayı öğreniyorsunuz. Bugün bir mezunumuz herhangi bir çalgıya şöyle karşıdan baktığı zaman adeta üç boyutlu bu çalgının MR’ını çekebilecek bir bakış açısına sahip olarak mezun oluyor. Yani bir çalgının ön tarafına baktığı zaman arkasını görebilecek bir bakış derinliğine sahip oluyor ve sadece ön yüzüne bakarak bir fotoğraftan, bir görüntüden bir çalgıyı tasarlayabiliyor. Çalgı tasarlama becerisini nasıl kazanacağını öğreniyor. Dolayısıyla buna benzer pek çok beceriyle donanıyor” dedi.

“Kadın elinin zarafetini çalgılarla buluşturuyoruz”

Geleneksel olarak erkek egemen bir sektör olan çalgı yapımında kadınların da başarılı olduğunu kanıtlamanın, bölümün önemli hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Doç. Dr. Alaskan, “Cinsiyet noktasında biz biraz pozitif ayrımcı yaklaşıyoruz. Mesela on beş kişilik kontenjanımızın içerisinde bu pozitif ayrımla kız öğrencileri de mutlaka bölümümüzde istihdam ederek, hem bu meslekte kadın elinin dokunuşunun zarafetini, estetiğini insanlara hatırlatmaya, anlatmaya çalışıyoruz, hem de kadınların da bu işi yapabileceğini ve bu işten para kazanabileceğini ispatlıyoruz” diye konuştu.