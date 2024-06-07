Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 heyecanı tüm futbolseverleri sardı. İşte turnuvada en çok gol atmaya aday olan 10 yıldız futbolcu...

Scott McTominay

İskoç oyuncu, elemelerdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Rasmus Hojlund

Genç Danimarkalı oyuncu uluslararası arenada adından söz ettiriyor.

Aleksandar Mitrovic

Sırbistan'ın golcüsü, uzun yıllardır gol atan bir isim.

Cody Gakpo

Hollandalı hücum oyuncusu, ülkesinin güvendiği gol ayağı.

Alvaro Morata

İspanyol forvet, turnuvanın tecrübeli isimlerinden.

Kylian Mbappe

Fransız yıldız, hızı ve yeteneğiyle rakiplerini korkutuyor.

Harry Kane

İngiliz forvet, Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Robert Lewandowski

Polonya'nın kaptanı, uzun yıllardır golcü kimliğiyle öne çıkıyor.

Romelu Lukaku

Belçika'nın golcüsü, güçlü fiziğiyle rakip defansları zorluyor.

Cristiano Ronaldo

Portekizli efsane, turnuva tarihindeki en golcü futbolcu unvanını koruyor.

Bu 10 yıldız futbolcu, EURO 2024'te attıkları gollerle takımlarını zirveye taşıyacak potansiyele sahip. Futbolseverler, bu oyuncuların performanslarını yakından takip edecek.