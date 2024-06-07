Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 heyecanı tüm futbolseverleri sardı. İşte turnuvada en çok gol atmaya aday olan 10 yıldız futbolcu...
Scott McTominay
İskoç oyuncu, elemelerdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Rasmus Hojlund
Genç Danimarkalı oyuncu uluslararası arenada adından söz ettiriyor.
Aleksandar Mitrovic
Sırbistan'ın golcüsü, uzun yıllardır gol atan bir isim.
Cody Gakpo
Hollandalı hücum oyuncusu, ülkesinin güvendiği gol ayağı.
Alvaro Morata
İspanyol forvet, turnuvanın tecrübeli isimlerinden.
Kylian Mbappe
Fransız yıldız, hızı ve yeteneğiyle rakiplerini korkutuyor.
Harry Kane
İngiliz forvet, Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Robert Lewandowski
Polonya'nın kaptanı, uzun yıllardır golcü kimliğiyle öne çıkıyor.
Romelu Lukaku
Belçika'nın golcüsü, güçlü fiziğiyle rakip defansları zorluyor.
Cristiano Ronaldo
Portekizli efsane, turnuva tarihindeki en golcü futbolcu unvanını koruyor.
Bu 10 yıldız futbolcu, EURO 2024'te attıkları gollerle takımlarını zirveye taşıyacak potansiyele sahip. Futbolseverler, bu oyuncuların performanslarını yakından takip edecek.