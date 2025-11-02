Velilerin ödevden şikayet etmesi hiç bitmiyor. Öyle ki sorular şöyle ‘’Ev ödevi çocuklarımız için zararlı mı?’’ Çocuklardan çok velilere zararlı, çoğu veli çocukların ödevlerini yapabilecek bilgiye sahip değil.

Bu benim yorumum. Bu cevaba dünyada en çok yaklaşan bilim insanı Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Bölümü’nden Prof. Dr. Harris Cooper. Tecrübeli akademisyenin ‘Ev ödevleri akademik başarıyı artıyor mu?’ araştırması bugün, gerçeği güçlü bir şekilde gözler önüne seriyor: ‘’Ödev yapan öğrenciler, yapmayanlara göre okulda daha başarılı.’’

Sevgili yeğenim Altay bu yıl İzmir Türk Koleji’ne başladı. Şehir değiştirdi, İstanbul’dan İzmir’e yerleşti. Okulda hiç yabancılık hissetmedi, bu kurumun başarısıydı. Dün Rüya ile ikisini oyun parkına götürdüm ve saat 18.00 olduğunda Altay ‘’Ödevlerim var, yetiştirebilmek için eve gitmeliyim hala’’ diye bizi 19.30’da kapanan oyun parkından 18.00’de çıkarttı. Bu sorumluluk duygusundan çok etkilendim.

Sistemli çalışmayla hızlandı

Neyse ki eve gelince Rüya’nın da ödevleriyle ilgili plan yapması beni çok mutlu etti. Altay’ın ödev ödev demesinden etkilendi. Rüya’nın displinli ve ders saatlerini hiç boş geçirmeyen muhteşem bir öğretmeni var. Fulya Özgen Karabaş, son yılda 4.sınıfta kızımın sınıfına geldi. Matematikte 7 doğru 8 yanlış yapan kızım bir ay sonra 15 doğru 1 yanlışa çıkarttı netlerini. Tabii Rüya’yı bu yıl hiçbir kursa göndermedik, ödevlerde ilk zaman zorlandığı için ödev süresi uzun sürüyordu. Ancak sistemli çalışmayla bu zamanı kısalttı. Şimdi o kadar hız kazandı ki, ödevler yetmiyor, kendisine test kitabı aldırdı. Konu belirleyip test çözmeye başladı. İlkokul sonrası ortaokul çocukları gerçekten çarpıyor. Yeğenim Altay devlet okulundan özel okula geçmesine rağmen İngilizcede çok gelişti. Ödevlerini bir ayın sonunda tek başına yapabilmeye ve İngilizce yaAşamayı hayal ettiği şehri anlatabilmeye başladı. Bunlar hep ödev ciddiyetiyle hızla gerçekleşti. Başarı için özveri şart.

Ev ödevi karakter gelişime katkı sağlıyor

Prof. Dr. Harris Cooper ; ‘’Ev ödevinin bağımsız öğrenme ve sorumlu karakter özelliklerinin gelişmesinde olumlu etkisi olabilir. Bunlar ilerleyen yıllarda hayati beceriler halini alabilir. Örneğin, öğrenci ileride iş hayatına atıldığında becerilerini yeni şeyler öğrenerek geliştirebilecek yapıda olur. Ayrıca ev ödevi ailelere, okulda neler olduğu ve çocuklarının akademik yönden zayıf ve güçlü yönlerini görmesine de fırsat verir. İki veli bir kere bana çocuklarının öğrenme bozukluğu olduğunu, ev ödevleri bunu onlara gösterene kadar inanmayı reddettiklerini söylemişti. Belki 20 dakika boyunca velileri de işe dahil etmeli ve televizyon izlemek için ayırdıkları zamandan biraz almalı. Tabii ki anne-babaların çocuklarıyla yediği akşam yemeğini ya da birlikte yapılan interaktif oyun zamanlarını kastetmiyorum’’ diyor. Salt çocuk değil, ailede özverili olmak zorunda. Ev ödevi çocuktan çok velinin kabusu. Çocuktan daha çok veliler şikayet etmiyor mu?