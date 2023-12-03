Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Özbekistan ve Çin dışişleri bakanlarının ilk stratejik diyalog toplantısı yapıldı

Özbekistan ve Çin dışişleri bakanlarının ilk stratejik diyalog toplantısı yapıldı

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

USGS, bugün, Mindanao Adası'nın doğu açıklarında, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmiş, daha sonra depremin şiddetini 6,6 olarak güncellemişti.