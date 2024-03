Foça Barış Kadınları İnisiyatifinin “İster Foça Moru, İster Foça Karası, İster Nergis Sarısı, İster Gökkuşağı, Rengini Al Gel, Renklerimizle Varız, Tüm Renklere Varız. Gel “ çağrısına uyan onlarca kadın, Kavala kafe önünden başlayıp Reha Midilli Küçükdeniz Sahil Caddesi güzergahı boyunca süren kadın yürüyüşünü gerçekleştirdi.. Yürüyüş sırasında kadın haklarına yönelik dövizler taşındı. Sloganlar atıldı. Bendirlerin eşliğinde türküler söylendi, halaylar çekildi.



HELALLEŞMİYORUZ



Yapılan basın açıklamasında kadınların; 1857 yılında New Yorklu kadın dokuma işçilerinin insanca yaşam koşulları için başlattıkları direnişten bugüne, eşitlik, adalet, özgürlük ve barış için tüm dünyada ve yaşamın her alanında yılmadan mücadele ettiğine ve barış istediklerine dikkat çekildi. Savaşın yıkım, göç, doğanın ve ve insanlığını kültürel birikiminin tahribatı anlamına geldiğine vurgu yapılan açıklamada; “Barış içinde yaşayacağımız dünyayı kurma mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz. Savaş, ekonomik yıkım, göç, doğanın ve insanlığın kültürel birikiminin tahribatı demektir, şiddet demektir, tecavüz demektir. Biz kadınlar ille de barış diyoruz. Bu 8 Mart’ta, yıllardır güçlü bir mücadele yürüten Türkiye kadın hareketinin, kadının soyadı hakkı için verdiği çabanın lehimize sonucunu kutluyoruz. 6 Şubat 2023 deprem felaketinin birinci yıldönümü. Hala enkaz altındayız, hala kayıp çocuklarımızı arıyoruz. Deprem bölgesinde kadınlar hala temel ihtiyaçlarının karşılanması için yaşam mücadelesi veriyor. Biz kadınlar, afet yönetiminde toplumsal cinsiyet duyarlı faaliyetlerin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz. Depremi rant fırsatına çevirenleri, kayıp çocukları kaybedenleri unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz. İktidar ortaklarının bugün, Türkiye tarihinin en kadim kadın mücadelesi kazanımı olan medeni yasayı hedef aldığını biliyor, tüm haklarımıza el koyma çabalarını endişeyle karşılıyor, protesto ediyoruz. ÇEDES projeleriyle ana sınıflarına kadar uzanan ellerin laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma çabalarını, Türk Ceza Kanunu 103'ü değiştirerek çocuğa yönelik her tür cinsel hareketi meşru ve cezasız bırakacak yerli ve milli İşid zihniyetini protesto ediyor, bu zihniyete geçit vermeyeceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz. Biz kadınlar Foça'da yerel yönetimin demokratik, katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir olmasını istiyoruz. Doğayı, kültürel mirası, tüm canlıları koruyucu politikaları önceleyen bir belediye istiyoruz. Kadın Dostu Kent Taahhütnamesinin yaşama geçirilmesini, Foça'daki Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin acilen ihtiyaca uygun şekilde işlevsel hale getirilmesini talep ediyoruz.” Denildi.



Yaşasın 8 Mart. Yaşasın Kadın Dayanışması, Barış Hemen Şimdi, Faili Koruma Yasayı Uygula, Medeni Yasaya Dokunma, Foça'da Demokratik Şeffaf Yerel Yönetim sloganları atılarak tamamlanan basın açıklamasından sonra Çat-Lak Sanat Tarlası tiyatro grubu canlı bir performans gerçekleştirdi. Kadınlar oluşturulan “Kırkyama” Atölyesi’nde rengarenk kumaşlar ile “8 Mart Dayanışma Örtüsü” ürettiler..