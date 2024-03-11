Türkiye’nin en büyük tematik çocuk köyü, Menemen’de binlerce vatandaşın ve çocukların katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada hem eğlenip hem öğrenecekler” dedi.

Menemen Belediyesi, ilçedeki açılışlarına bir yenisini daha ekledi. Mart ayı boyunca yapacağı seri açılışlara 2 bin metrekarede bölgenin en büyüklerinden olan fitness salonu ve Çukurköy’deki toplu açılışla başlayan Menemen Belediyesi, Ulukent’te Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünün açılışını gerçekleştirdi. 10 bin metrekarelik alanda içinde tarımdan matematiğe, müzikten ahşap atölyesine kadar hem eğlendiren hem de öğreten birçok nitelik barındıran tematik çocuk köyünün açılışına ilgi çok yoğun oldu. Etkinliğe Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile birlikte Menemen ve çevre ilçelerden birçok aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. TRT’nin sevilen çocuk yapımı olan Rafadan Tayfa etkinliğinin de yer aldığı açılışta, çocuklara patlamış mısır pamuk helva gibi ikramlar dağıtıldı.

“ÇOCUKLARIMIZ ATATÜRK İLE BÜYÜSÜN İSTİYORUZ”

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Bizler, güzel evlatlarımız sporla, bilimle, sanatla ve milli kültürümüzle büyüsün istiyoruz. Bizler, çocuklarımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile büyüsünler istiyoruz.” dedi. Başkan Pehlivan, çocuklar için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Çocuklarımız için yeni parklar ve 153 yeni oyun grubu kazandırdık. Eğitimlerine büyük önem vererek Ulukent Anaokulumuzu açtık. Ege’nin en büyük iki kütüphanesinin Menemen’de yapımına devam ediyoruz. Çocuklarımızı spor kurslarımızdan ücretsiz olarak yararlandırdık. İlkokul birinci sınıftan, lise son sınıfa kadar 38 bin çocuğumuz için biner lira eğitim desteğinde bulunduk, Emiralem’de gençlik merkezimizi açtık, çok kısa süre içinde Asarlık Gençlik Merkezi de hizmete girecek” ifadelerini kullandı.

MENEMEN’E MÜJDE YAĞMURU!

Menemen’de gelecek vizyonun ilişkin planlarını da açıklayan Başkan Pehlivan, 2024 sonuna kadar Menemen Belediyesi olarak toplamda 4 yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını yapacaklarını, bunlardan ilk ikisinin açılışının da bu ay içinde olacağını söyledi. Başkan Pehlivan, “Menemen’imizin 27 kilometrelik bir sahili olmasına karşın bugüne kadar çalışma yapılmadığı için kullanılamamış. Yeni dönemimizde gerekli çalışmayı yapacağız ve Menemen’i kendi sahiliyle buluşturacağız. Yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, tenis kortu gibi birçok nitelik barındıracak sahilimiz, denizle buluşan bir rekreasyon alanı şeklinde olacak. Böylece Menemenliler, tatile başka ilçeye gitmek zorunda kalmayacak ve başka ilçelerden, şehirlerden de turist gelecek. Ayrıca Menemen’imize 110 bin metrekare alanda bölgenin en büyük aqua parkını ve dünyanın en büyük dönme dolabını kazandırıyoruz. Bunlar bize yetmez. Bunlarla birlikte mevcut stadımızın yerine bölgemizin en büyük akvaryumunu kazandırıp, stadımızı da Ulukent’te Menemen’e yakışır bir şekilde 100. Yıl Atatürk Stadı olarak inşa ediyoruz” dedi.

“İZMİR’E 100 YENİ KREŞ AÇACAĞIZ”

Etkinlikte konuşan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise “Göreve gelince İzmir’in çehresini değiştireceğiz” dedi. Çocuklu ailelere müjdeler veren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle eşsiz bir kent olan İzmir'imizi daha da eşsiz hale getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 2 senede İzmir'in tamamında 100 kreş açacağız. Yeni evlenecek gençlerin dezavantajlı olanlarına çeyiz desteği vereceğiz. Çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi