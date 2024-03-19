iftara Foça Kaymakamı Mehmet Türköz,Garnizon Komutanı

Tuğamiral Serhat SÖZBİR,Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Jandarma Komando Eğitim KomutanıTümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak,Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı,Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan ,Foça Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Koray VURAL,Foça Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker ,İlçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş bu özel güne katılım sağladı.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz iftar programında yaptığı açıklamada '' Vatan uğruna can veren Kahraman Şehitlerimizin fedakarlığı ve vatan sevgisini bir kez daha yüreklerimizde hissettik. Bu özel günde emeği geçen herkeze teşekkür ederim " dedi.