Görgü tanıklarına göre, kara operasyonunun üçüncü haftasında tanklar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın merkezine ulaştı.

İsrail tankları refah kent merkezinde!

Reuters Haber Ajansı'nın sahadaki tanıklara dayandırdığı habere göre, İsrail tankları Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentinin merkezine kadar ilerledi. İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıyı durdurma çağrısına rağmen operasyonlarına devam ediyor. Bu geniş çaplı operasyon, Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

Uluslararası tepkiler ve israil'in sessizliği

İsrail ordusu, Refah operasyonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Görgü tanıklarının anlatımlarına dair yorum yapmayan ordu, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti. Uluslararası toplumun uyarılarına rağmen süren operasyon, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

İsrail'in Gazze'deki operasyonları ve insanlık krizi

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları, bölgede ciddi insani krizlere neden oluyor. Yüz binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri durumu endişeyle takip ediyor. Refah'taki son gelişmeler, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir.