Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 81 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bu durum, Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurundaki dalgalanmaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Ekonomik Gelişmeler ve Akaryakıt Fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklere bağlı olarak sürekli bir takip sürecinde. Bu bağlamda, otomobil sahipleri ve LPG kullanan vatandaşlar, enerji sektöründeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

LPG'ye Beklenen Zam

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Bu durum, enerji sektöründeki oynaklık ve küresel petrol piyasasındaki değişkenliklerle ilişkilendiriliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,66 lira.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 lira.

Otogaz ise 20.95 TL'den satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile belirlenir.