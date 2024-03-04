Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı önceki gün gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili, PM üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP PM üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada, 2019’da yerel seçimlerinde birçok belediyenin AKP’den CHP’ye geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız ulaşımda emekli ve öğrencilerden düşük ücret aldılar. Birçok belediyemiz maliyetine yemek dağıttı, hastalara bakım merkezleri açtı, emekliye, annelere destek verdi. Muğla'da konuşan muhteremin yapması gereken her şeyi yaptı. Bu hizmetleri Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği belediyeler veriyor. Ekrem İmamoğlu yönetiyor, Mansur Yavaş yönetiyor, Ahmet Aras da yönetecek. Sen emeklisine 10 bin lira maaş veren, 10 öğrencisinden 8‘ine yurt veremeyen, ev hanımlarını mutfağında kaderine terk eden bir insansın. “dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ise, Bodrum’un yüreğinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Büyükşehir’in başına geçtiğinde Bodrum’un sorunlarına hızlıca çözüm üreteceğini ifade etti. Bodrum’a 4 biyolojik arıtma tesisini, yıllardır ihmal edilmiş kanalizasyon hatlarını kazandırdıklarını, elektrik tellerinin yer alınmasını sağladıklarını, yağmursuyu drenaj hatları yaptıklarını ifade eden Aras, bu çalışmaların hepsinin kazıyla yapıldığını kaydederek “Doğal olarak yollar bozuldu. Ama Bordum’un yıllarca yapılmamış altyapı sorunları çözüldü. Bodrum merkezde aşırı yağışlarda dükkanlar artık su altında kalmıyor. Biz çalıştık, bütün sokaklara dokunduk. Bunları salgına, yangına, depreme, ekonomik krize rağmen, ilçe belediyesinin kısıtlı imkanlarıyla yaptık” dedi.

Kürsüye eşi Sezil Mandalinci ile çıkan CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Benim arkamda ise çok kadın var. Eşim var, annem var, babaannem var, anneannem var. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal ve demokrat belediyecilik anlayışını önce Muğla’da ardından memleketin her noktasında taşıyacağını vurgulayan Mandalinci, şunları söyledi:

“Ulu Önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere çizdiği yoldan sapmadan, O’nun ilkeleri ışığında hiçbir engel tanımadan, biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyet meşalesi ile yarınlarımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rehber edinen bir genç kardeşiniz olarak şimdi Bodrum’umuza samimiyetle, gönülden ve yürekten hizmet

edebilmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran kalıcı eserler üretmek üzere yola çıkıyoruz. Azim ve kararlılığımız, bizim dinamizmimiz, bizim halkçı-sosyal yaklaşımımızla Bodrumumuzun her türlü eksiğini tamamlayacağız.”

Mandalinci ilçede su, altyapı başta olmak üzere, dezavantajlı gruplara, çocuklara ve kadınlara yönelik hayata geçirecekleri çalışmalarla ilgili bilgiler vererek 1 Nisan’dan itibaren kendisinin Bodrum, Ahmet Aras’ın Muğla Büyükşehir’e başkan olacağına inandığını vurguladı. Belediye Başkan adayı Mandalinci, “Birlikte cennet beldemizin hak ettiği hizmetleri almasını sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtıldı ve daha sonra Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.