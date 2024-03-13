Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçimlere kısa bir süre kala saha çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Güne İnönü Caddesi’nde esnaf ziyareti ile başlayan CHP’li Mutlu, işyeri sahipleri ve çalışanlarına hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Mutlu, seçimlerde destek istedi. Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Sosyal İklim Derneği tarafından düzenlenen İzmir Siyasal Forumu’na konuk oldu. Etkinlikte gençlere yönelik projelerinden bahseden ve ardından soruları yanıtlayan Mutlu, kentlerin iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi talebiyle kampanya yürüten İklim Öncüleri’nin İklim Dostu Belediye Sertifikası’nı da imzaladı.

İNÖNÜ CADDESİ’NDE ESNAF TURU

Esnaf ziyaretlerine devam eden CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, güne İnönü Caddesi’nde başladı. Dükkanlara tek tek girerek esnafa hayırlı işler dileyen Mutlu, vatandaşlarla da uzun uzun sohbet etti. Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi’nin de kendisine eşlik ettiği Mutlu, seçimden sonra da ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, “Çok güzel bir Konak yaratacağız. Bambaşka bir belediyecilikle çok daha güçlü olacağız. Başarılı olmak zorundayız ki bizden sonraki kadınların da önünü açalım” dedi. Vatandaşlar ve esnaf ise “Hiç şüpheniz olmasın, desteğimiz sizinle” sözleriyle Mutlu’ya destek verdi.

MESLEĞİMİN AVANTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Sosyal İklim Derneği tarafından düzenlenen İzmir Siyasal Forumu’na konuk oldu. Karaca Otel’de gerçekleşen etkinlikte gençlerle buluşan Mutlu, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Gençlerle bir arada olmaktan büyük keyif duyduğunu söyleyen Mutlu, “Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde uzun yıllar yöneticilik yaptığım için kentin tamamına hakim olduğumu söyleyebilirim. Konak’ı seven, burada mutlu olan, sorunlarını bilen biri olarak siyaseti burada yapmayı tercih ettim. Mimarlık size kenti sorgulamayı öğretir. Dışarıya çıktığınızda gördüğünüz her şey size aldığınız eğitimle birlikte sorgulamayı ve yerine daha estetiğini koymayı düşündürür. Mesleğimin kent yönetiminde bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunca yıllık mesleki birikimimle buna hazırım. Kentlerin zaman kaybına tahammülü yok. Göreve gelmeli ve hemen çalışmaya başlamalısınız” dedi.

YEŞİL ALANLARIN AZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Konak’ta yeşil alanların azlığına dikkat çeken Mutlu, “Maalesef tek yeşil alanımız Kültürpark. Onun dışında büyük bir yeşilimiz yok. Çok büyük dönüşüm alanları var, yeni yapılan dönüşüm planları bir avantaj olacak. Konak’ta yeşil dönüşümü de, sosyal ve ekonomik dönüşümü de sağlayacağız. Mevcut parklarımızı çok iyi korumak zorundayız. Yeşil alanların ve toplanma alanlarının yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. Konak’taki mevcut ağaç dokusunu çıkarmak istiyoruz. Hiçbir kaldırımın ağaç dikilmeden yapılmamasını istiyoruz. Daha az su isteyen bitkilerle, yeşil dokuyu sağlayan ağaçlarla dönüşümü sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HERKESE MASAL VE ABARTI GELİYORDU

Küresel iklim krizinin yarattığı tahribata da değinen Mutlu, “Küresel iklim krizi herkese masal ve abartı olarak geliyordu. Körfez’in yükselebileceği söylendiğinde bu da abartılı gelmişti. Ama geçen yıl 70-80 cm yükselme oldu. Bunun daha da artacağı söyleniyor. İklim krizini yeni normal olarak kabul etmemiz lazım. Afet Sakınım Planı’nı güncelleyip planları ona göre uyarlayacağız. Deniz

kabarmasının önüne geçmek için elektrikli pompaların devreye sokulması, deniz içinde setler oluşturularak suların kıyıya gelmesini önlemek gibi projeler var. Bunlar Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay’ın gündeminde. Biz suyla barışık bir yapılaşmayı kendimize örnek alıp planlarımızı gözden geçireceğiz. Afetlerden en az şekilde etkilenerek yaşamayı Konak’ta sağlayacağız" diye konuştu.

KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ

Sokak hayvanlarına yönelik projelerinden de bahseden Mutlu, “Sokak hayvanları konusundaki en büyük eksiklik kısırlaştırma. İyi bir kısırlaştırma politikası olmadığı için önlenemez üreme ile sayıları artıyor ve yaşam kaliteleri azalıyor. Önümüzdeki dönemde Veteriner Hekimleri Odası ile iş birliği içerisinde kısırlaştırma seferberliği başlatacağız. Ekonomik krizin ortasındayız, mama masrafı bile bel büküyor. Ekonomik durumu kısırlaştırmaya gücü yetmeyen vatandaşlarımıza da yardım edeceğiz” dedi.

EN ÇOK GENÇLER VE YAŞLILAR MAĞDUR EDİLİYOR

Gençlerin ulaşıma yönelik sorularına da yanıt veren Mutlu, şunları söyledi: “Benim dünya görüşümde su, ulaşım ve elektrik ücretsiz olmalı. Bunlar sizin paranız olduğunda erişebileceğiniz şeyler değil. Ulaşım özellikle öğrenciler için en düşük bedelde olmalı. Ekonomik kriz nedeniyle en çok gençlerin ve yaşlıların mağdur edildiğini düşünüyorum. Kentin en çok tadını çıkarması gerekenler onlar. Kent yaşayan bir şey. Yaşaması için gençler her yerde olmalı aynı zamanda yaşlılar da. Biz sosyal devlet olamamanın acısını gençlere ve yaş almış büyüklerimize yaşatmak istemiyoruz. Onlara dokunmayı hayata geçireceğimiz bir 5 yıl olacak. Sosyal belediyecilikle insanlara dokunduğumuz bir yerel yönetim sağlayabiliriz.”

GENÇLİK MERKEZLERİ VE 24 SAAT YAŞAYAN KÜTÜPHANE

Gençler için sosyal alanlar yaratacaklarını kaydeden Mutlu, “Gençlik Merkezi ve 24 saat yaşayan kütüphane projemiz var. Son dönemde en büyük problem ders çalışma mekanları çünkü herkesin evinde öyle bir imkan yok. Gençlik Merkezlerinin içinde neler olması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Sergiler ve etkinlikler yapacağız, ‘Neden biz mahrum kalıyoruz?’ dediğimiz her şeyi hayata geçireceğiz. Bizim gençlik merkezlerimizde ideolojik bir dayatma olmayacak. Herkes özgür olmalı, o özgür ortamı gençlere sağlayacağız. Kentin bir mahallesinde olanın ötekinde olmaması duygusunun ortadan kaldırılması hedefimiz. Yoksunluk duygusunu elimizden geldiğince gidermemiz lazım. Kamunun yatırımlarını bütün mahallelere eşit götürmek gibi bir idealimiz var” açıklamasını yaptı.

ÖZGÜR GENÇLER ÜLKEYİ DÖNÜŞTÜRECEK

Gençlerin siyasette temsilinin önemine vurgu yapan Mutlu, “Yeni tüzük kurultayımızda gençlerin, kadınların konumlanışı çok net yazacak. Demokrasi oturana kadar kota mecbur olacak. Türkiye’de artık gençler her yerde olmalı. Ömrünü katılıma adamış biriyim. Yerel yönetimde katılım süreci mutlaka olmalı. Herkes fikrini söyleyecek ve en uzlaşılabilen kararla yürüyeceğiz. Gençlerin yönetimde söz sahibi olmasını istiyorum. Herkes aktif yurttaş olmalı. Özgür gençler bu ülkeyi dönüştürecek. Özgürlük en sahip çıkılması gereken şey. Gençlerimiz Konak’ta gelip fikirlerini bize sunacak ve biz hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Gençlerden beslenmeyi çok seviyorum. Duruşunuzu, varlığınızı ve özgürlüğünüzü her yerde koruyun. Türkiye’deki haklarınıza sahip çıkın” dedi.

İKLİM DOSTU BELEDİYE SERTİFİKASI’NI İMZALADI

Gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte Başkan Adayı Mutlu, kentlerin iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi talebiyle kampanya yürüten İklim Öncüleri’nin İklim Dostu Belediye Sertifikası’nı imzaladı.