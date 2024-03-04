Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genç sporcular için yola çıktı. EGİAD, sosyal sorumluluk proje kapsamında geliri, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’na aktarılmak üzere geniş katılımlı bir EGİAD Bahar Festivali düzenleyecek. EGİAD Bahar Festivali geliri için Türk tasarımcıların ürünleri satışa sunulurken organizasyon sayesinde hem tasarımcılarla İzmirlilerin buluşması sağlanacak hem de voleybolcu gençlerin başarısı için EGİAD Ortaokulu’na Spor Salonu yaptırılacak. EGİAD Bahar Festivali organizasyonu, 3 Nisan'da Swiss Otel Büyük Efes İzmir'de düzenlenecek. Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci’nin konuk konuşmacı olarak katılacağı şenlik havasında düzenlenecek organizasyon, gençler için hem motivasyon yaratacak hem de başarılarına büyük katkı sağlayacak. EGİAD Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek, festivali kamuoyunun bilgisine sundu. Toplantıya basın mensuplarının yanısıra EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kolcu, Ceren Sertdemir Yavuz, Zerrin Ülken ve iş insanı Ferah Sancak katıldı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD olarak 2004 yılında yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okula Derneğin hala destek olduğu belirtilerek, okulun gelişmesi ve yenilenmesi için sık sık proje üretildiğini ifade etti. Kodlama Eğitimleri, 3D (3 boyutlu tasarım) Modelleme, Cep Telefonu Yazılım Eğitim, Tübitak 4006 Proje Çalışmaları ile bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren okulun her zaman arkasında olduklarını kaydeden Yelkenbiçer, “EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı, son yıllarda müsabakalarda, spor salonu olmamasına rağmen elde ettikleri başarı ve özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabarttılar. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu gençlerimize destek olmak istedik.” dedi. Spora ve sporcuya desteklerinin her daim olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, “Okulumuzun voleybol takımı iki senedir derecelerle bizleri onurlandırmaktalar. Bir gün bu takımımızda yetişen gençlerimizin uluslararası büyük başarılarıyla gururlanacağımıza inanıyoruz. Yüce Atamızın söylediği gibi "Açık ve kesin olarak söyleyeyim ki sporda başarılı olmak için bedensel dayanıklılık kazanmak kadar, halkın sporun içeriğini ve değerini anlamış olması, içtenlikle sevmesi ve ulusal bir görev olarak görmesi gerekmektedir." Sporu içtenlikle sevmeli ve desteklemeliyiz” diye konuştu.

Çocuklarımız için bir bahar gününde şenlik havasında bir EGİAD Bahar Festivali düzenleyerek hem moral vermek istedik hem de bir fayda yaratmayı amaçladık. Bu amacımızda bize desteğini esirgemeyen Swiss Otel Büyük Efes İzmir'e ve Ferah Sancak’a teşekkür etmek isteriz" diyen Yelkenbiçer, “EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’nu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mıza yetiştirmek istiyoruz. Bu spor salonunun tamamlanması için, bu EGİAD Bahar Festivali’nden elde ettiğimizin gelirin tamamının bu salonun yapımına ayıracağız. EGİAD Bahar Festivali’ne katılanlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir projeye katkı vermiş olacaklar. Tasarımcılarımızı, tasarımlarını sergilemek üzere stand açmaya davet ediyor ve herkesi çocuklarımıza yönelik bu proje için küçük de olsa katkı vermek üzere EGİAD Bahar Festivali’ne katılmaya davet ediyoruz” dedi.

EGİAD Bahar Festivali, 3 Nisan Çarşamba günü Swiss Otel Büyük Efes’te gerçekleşecek. Kermes’in stand ve sponsorluk gelirleri EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’nun yapımında kullanılacak.