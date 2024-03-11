Ege Üniversitesi (EÜ) Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM) ve EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Etnografya Müzesi’nde “Görünenin Ötesinde” isimli karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Etnografya Müzesi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Maktal Canko’nun üstlendiği serginin açılışına EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EKAM çalışanları ve sanatseverler katıldı. Sergide 14 kadın sanatçının eserleri yer aldı.

Serginin açılışında konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan; “Sanat, yaşamın renklerine ve yaşamın dokusuna ulaşma, onu keşfetme yolculuğunda bize eşlik eden en önemli araçlardan birisidir. Sanatta sanatçı, görünenin ötesinde olan şeyleri; duygularını, tecrübelerini mutlaka eserlerinde yansıtmaktadır. İşte burada sanatçılar duygularının, düşüncelerinin, hayallerinin birer somut göstergesi olarak bizlere bunu sunuyor. Sanatta, sanatçıyla eseri arasında mutlaka bir bağ var, bunun da ötesinde sanat ve eserle izleyici arasında da bir bağ var. Ben bu sergide o sanatçıların hayal ettiklerinin, düşüncelerinin, ortaya koydukları eserlerin bizlere söyleyecekleri olduğunu düşünüyorum. Sanatçılarımıza bu eserleri bizlerle buluşturdukları için, konuklarımıza da etkinliğimize katıldıkları için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“AMACIMIZ KADILARIN SANATTAKİ ETKİSİNİ VE GÜCÜNÜ GÖSTERMEK”

Eserler ile ilgili bilgi veren Sergi Küratörü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Maktal Canko, “Görünenin ötesinde olanı görmeyi dilediğimiz sergimize birbirinden değerli 14 kadın sanatçımız katıldı. Sergimizin amacı; sanatçılarımızın tezhip, çini, keçe dokuma, resim, seramik, baskı, tesktil ve minyatür teknikleriyle oluşturdukları birbirinden güzel eserleri ile kadınların sanattaki etkisini ve gücünü bir kez daha kanıtlamaktı” dedi.

Sergide; Filiz Adıgüzel, Şahika Aktuğ, Bengü Bahar, Yeşim Batmaz, Nurgül Begiç, Ebru Camkıran, Ayşegül Deveciler, Perihan Duran, Sevda Emlak, Özlem Kalmaz, Gonca Karavar, Esra Kavcı, Aynur Maktal ve Hülya Yalçın’ın eserleri yer aldı.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri incelediler.