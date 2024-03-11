Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, önce “Köy Buluşmaları’mızda yarın Üçkabaağaç’tayız ” çağrısı yaparak halkı davet etti. Ardından araçla katılamayacaklar için otobüs kalkış yerleri ve saatler paylaşıldı. Başkan Mesut Ergin’le birlikte büyük bir kalabalık hem otobüslerle hem de araçlarla ona eşlik etti.

Davullarla karşılanan ve çocuklarla kucaklaşan Başkan Ergin’e eşi Canan Ergin ve CHP Ayvalık İlçe Üyeleri de eşlik etti. Kadınların sorunlarını dinleyen Canan Ergin de kadınlarla el ele kol kola yürüyüdü. Başkan Mesut Ergin, “Büyükşehir yasasıyla köyden çıkıp mahalle statüsünde kaybettiğiniz haklar var, bunları tekrar kazanmak sizi mağdur etmemek için çalıştık, çalışacağız“ diyerek başta üreticiye destek planları olmak üzere Üçkabaağaç’ta yapılacak projelerini paylaştı.