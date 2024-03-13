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İzmir
Göztepe Bu Kez Play-Off'u Bırakmayacak: Süper Lig Yolunda Büyük Adımlar
Göztepe, 1. Lig'de Play-Off'u bırakmayarak Süper Lig'e çıkma hedefini sürdürüyor.
#Göztepe
#Play-Off
#Süper lig
#Şampiyonluk Yarışı
#Ahmed Ildız
13.03.2024 - 12:56
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