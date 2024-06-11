Fenerbahçe'ye geçen sezonun başında transfer olan ve devre arasında Pendikspor'a kiralanmış olan Nayır için Göztepe resmi olarak devreye girdi. Umut, 2016-17 sezonunda Göztepe ile Play-Off şampiyonluğu yaşamış ve İzmir'e dönme fikrine sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de 13 maçta forma giyen Umut, gol sevinci yaşayamamıştı. Pendikspor'da ise 18 maçta 5 gol atıp 1 asist yapmıştı. Göztepe'nin transferdeki rakibi ise Trabzonspor, İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu istiyor ve bu transfer gerçekleşirse Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

Levent Yüksel, Göztepe'nin 99. Yaş Günü Konserinde 14 Haziran'da Göztepe'nin 99. yaş günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cuma günü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak binlerce futbolsever meşaleler yakacak. Saat 22.30'da ise Levent Yüksel, sahilde kurulacak platformda "Medcezir" şarkısıyla tribünleri coşturacak.