Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e çıkmayı başaran Göztepe’de iç ve dış transfer hareketliliği devam ediyor.

Dennis ve Köybaşı ile yola devam

İsmail Köybaşı ve Dennis’le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kaptanlık yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan’la yollarının ayrıldığını duyurdu.

"Teşekkür ediyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz” denildi.

Göztepe'de mutlu olduğunu söylemişti

Sarı-kırmızılı yönetime kalma talebini ileten başarılı stoper Atınç Nukan, Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

Atınç Nukan'ın Göztepe kariyeri

Göztepe'ye 2019-2020 sezonunda gelen Atınç Nukan, bu sezonun ikinci devresine kadar düzenli olarak forma giydi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle yedek kulübesine çekilen oyuncu, bin 213 dakika süre alıp 2 kez ağları sarstı.