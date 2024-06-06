Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kilit isimlerinin belirlendiği toplantıda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay önemli bir göreve seçildi. Ankara'da düzenlenen toplantıya katılan Durbay, TBB'nin geleceğine katkı sağlayacak önemli kararlar alındığı bir ortamda yer aldı.

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Arasında Yarış

Toplantıda, Türkiye'nin belediyecilik alanındaki önde gelen isimlerinden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında bir yarış yaşandı. Seçimde, İmamoğlu 515 oy alarak başkanlık koltuğuna otururken, rakibi Genç ise 250 oyda kaldı.

Başkan Durbay, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'na Seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda gerçekleştirilen komisyon seçimlerinde ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu"na seçildi. Bu komisyon, belediyelerin tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği alanındaki projelerine katkı sağlayarak kalkınmayı destekleyecek.