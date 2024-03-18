Gazze sadece Filistin’in değil, tüm Müslümanların Çanakkalesi’dir. Biz kurtuluş savaşını kazandık, Gazze’de kazanacak” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ İzmir Başkanı Gültekin Şimşek, Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale Savaşları’nın ve elde edilen muhteşem zaferin tarihimizde çok özel bir yeri ve önemi vardır. Çanakkale, ülkemiz düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında aziz milletimizin nasıl kararlı ve onurlu bir duruş sergilediğini gösterdiği yerdir. Çanakkale, bir milletin sıradan hatırlayışı değil, tarihi varoluşumuzu ebedi kılan bir duruştur.

Çanakkale, tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale düşmanın umutlarının kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale’yi geçilmez kılan ecdadımızın kararlılığı, fedakâr ve cefakâr milletimizin vatanı için yapabileceklerinin göstergesidir. Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de içerde ve dışarıda vatanına kasteden hainlerin karşısında “Çanakkale Ruhuyla” dimdik durmaktadır.

1915’te Çanakkale’de muhteşem bir destan yazılmıştı. O kahramanlık destanında sadece Anadolu’dan değil, İslam coğrafyasından yürekleri iman dolu birçok Müslüman katılmıştı. İşte ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yedi düvele meydan okuyan o yiğitlerin arasında Filistinli kardeşlerimiz de vardı. Kudüs ve Gazze’den yola çıkan 300 kahraman bizlerle birlikte Çanakkale cephesine koştular. Burada emperyalizme, yedi düvele karşı kahramanca çarpıştılar ve Çanakkale Destanını yazdılar. 53 Filistinli kardeşimiz Çanakkale’de şehit düştü ve bugün Çanakkale’de Gazze Şehitliği bulunmakta. Çanakkale ruhu işte bu topraklarda oluştu. Gazze Sadece Filistin’in Değil, Tüm Müslümanların Çanakkalesi’dir. Filistinliler, Gazelliler kadın, çocuk, genç, yaşlı bir millet olarak bağımsızlık, özgürlük ve kurtuluş savaşı veriyor. Biz nasıl ki bir millet olarak bundan 109 yıl önce kurtuluş savaşını kazandık, Gazze de kazanacak.

Çanakkale’de elde ettiğimiz zaferin gururunu yaşadığımız bugün, Çanakkale benzeri bir ruhla özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Katil ve Siyonist İsrail Devleti tarafından uygulanan vahşet ve soykırımın son bulması adına uluslararası tüm kuruluşları görev almaya davet ediyoruz. Kendi topraklarında asırlardır sürgün durumunda olan Filistinli kardeşlerimizin bir an önce bağımsızlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.