Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Dilucu ve Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki faaliyetlerini duyurduç

Ekiplerin gümrük kapılarında yaptığı denetim ve kontroller sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan iki tır aracında yaklaşık 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermemekte, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini tüm ülke sınırlarında büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.